Shikrapur Crime : सातारा पोलिसांकडून शिक्रापूरात सराईत गुन्हेगार लखन भोसले ठार; त्याच्या हल्ल्यात पोलिस हवालदार सुजित भोसले जखमी

शिक्रापूर - शिक्रापूर (ता. शिरुर, जि. पुणे) येथील मलठण फाटा परिसरात सातारा (जि.सातारा) शहरातील एका सराईत गुन्हेगाराला पकडण्यासाठी आलेल्या सातारा शहर पोलीसांवरच आरोपी लखन भोसले याने चाकू हल्ला केल्याने पोलिसांच्या स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या उलट हल्ल्यात त्याचा मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. ३०) रात्री सातच्या सुमारास हा प्रकार पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरच झाल्याने मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवून वाहतूक नियमन करण्याची वेळ शिक्रापूर पोलिसांना करावी लागली. .याबाबतीत सातारा व शिक्रापूर पोलिसांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार सातारा शहर पोलीस ठाणे हद्दीत दाखल असलेल्या एका गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी असलेला लखन भोसले (वय-३२) हा त्याच्या साथीदारासह शिक्रापूर येथे आल्याचे सातारा शहर पोलिसांना कळाल्याने साताराचे शहर पोलिस दलातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शामराव काळे व पोलीस हवालदार सुजित भोसले हे त्यांच्या पथकासह शिक्रापूर हद्दीतील मलठण फाटा येथे आज (ता. ३०) संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास दाखल झाले..मिळालेल्ल्या पक्क्या खबरीमुळे आरोपी लखन भोसले याला त्यांनी ताब्यात घेतले. मात्र याच वेळी लखन भोसले याने पोलीस हवालदार सुजित भोसले यांच्यावर चाकूने हल्ला केला व काही वार केल्याने स्वसंरक्षणार्थ सातारा पोलिसांनी आरोपीवर सर्व्हीस रिव्हॉल्वरने प्रतीहल्ला केला असता यात लखन पोपट भोसले (वय-३२, रा.वडगाव पुसावळे, ता. व जि.सातारा) हा गंभीर जखमी झाला..शिक्रापूर व सातारा पोलिसांनी त्याला शिक्रापूर ग्रामिण रुग्णालयात दाखल केले असता त्याचा या घटनेत मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले. सदर माहिती मिळताच शिरुरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रशांत ढोले व शिक्रापूरचे पोलीस निरीक्षक दिपरतन गायकवाड यांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली असून, सदरहू प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रीया सुरू असल्याची माहिती शिक्रापूर पोलिसांनी दिली. दरम्यान जखमी पोलिस हवालदार सुजित भोसले यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे शिक्रापूर पोलिसांनी सांगितले..जामिनावर सुटला अन साता-यात धुमाकुळ घातल्याने पोलिस मागावर...!मयत लखन भोसले हा सातारा शहरातील तडीपार सराईत गुन्हेगार असून तो एका गंभीर गुन्ह्यातून दोनच दिवसांपूर्वी जामिनावर बाहेर आला होता. दोनच दिवसांपूर्वी त्याने भर सातारा शहरात एका महिलेच्या गळ्यातील दागिने हिसकावून पळ काढला होता.आधीच रेकॉर्डवर असताना जामिनावर सुटल्यावर लगेच दागिने हिसकावण्याचा प्रकार केल्याने सातारा शहर पोलिसांनी त्याच्या बाबतीत तातडीने पावले उचलून त्याला पकडण्यासाठी शिक्रापूर गाठले होते. अशातच झालेल्या आजच्या झटापटीत त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.