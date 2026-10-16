Retirement Planning: निवृत्तीनंतरचे सुरक्षित भविष्य म्हणजे एनपीएस कॉर्पोरेट

कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे भविष्य सुरक्षित करणे आणि त्यातून संस्थेची दीर्घकालीन प्रगती साधणे, यासाठी मानवी संसाधन नेतृत्वाने | राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीचा (एनपीएस) प्रचार करून जास्तीत जास्त लोकांना याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. बाणेर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या 'महाराष्ट्र एचआर कॉन्क्लेव्ह'मध्ये या विषयावर सविस्तर मंथन करण्यात आले. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सकाळ माध्यम समूह आणि एनआयपीएम पुणे चॅप्टर यांच्या संयुक्त पुढाकाराने बाणेरमध्ये महाराष्ट्र एचआर कॉन्क्लेव्ह झाली. परिषदेच्या पहिल्या सत्रात 'सीएचआरओ राउंड टेबल' चर्चासत्र पार पडले. निवृत्तीसाठी तयार संस्थांची उभारणी : एच. आर. नेतृत्व दृष्टिकोन हा चर्चेचा विषय होता. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एचआर प्रमुखांनी योग्य धोरणे आखण्याची गरज यात अधोरेखित करण्यात आली. सकाळ माध्यम समूहाचे अनिरुद्ध हजारे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले..प्रमुख वक्ते आणि त्यांची मतेडॉ. विनोद बिडवाईक मी स्वतः १५ वर्षांपासून 'एनपीएस'चा लाभ घेत असून, पुणे आणि इतर शहरांमध्ये 'एनपीएस'चा प्रसार करण्यासाठी 'पीएफआरडीए सोबत काम करणार आहे. प्रियंका शाक्यवंशी: 'एनपीएसच्या अनेक फायद्यांबद्दल माहिती मिळाली असून, माझ्या कंपनीत आणि एचआर क्षेत्रात याचा प्रभावी प्रचार करण्यास सुरुवात करणार आहे. रुजुता जगताप माझ्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना एनपीएसचे फायदे पटवून देऊन, तसेच पुण्यातील विविध उद्योग मंचांद्वारे 'केस स्टडीज' जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. 'सुमित कुमार 'पीएफआरडीए' सर्व स्तरांवर 'एनपीएस'चा स्वीकार वाढवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. सध्या बैठका आणि संवादावर भर दिला जात असला, तरी लवकरच एक मोहीम राबवली आईल. पीएफआरडीए'च्या असिस्टंट जनरल मॅनेजर खुशबू शुक्ला ता यांनी आपल्या खुमासदार शैलीने संपूर्ण कार्यक्रमात श्रोत्यांना खिळवून ठेवले. त्यांनी या पॅनेल चर्चेचे अत्यंत उत्कृष्ट सूत्रसंचालन केले. आपल्या मार्मिक प्रश्नांद्वारे त्यांनी उपस्थितांना बोलते केले. तसेच 'एनपीएस कॅल्क्युलेटर' आणि सादरीकरणाच्या माध्यमातून त्यांनी 'एनपीएस'चे फायदे अत्यंत प्रभावीपणे उपस्थितांपर्यंत पोहोचवले..एनपीएस हाच निवृत्तीचा उत्तम पर्याय का?• प्रमुख फायदे: चक्रवाढ व्याजाचा मोठा लाभ, करबचत आणि गरजेच्या वेळी लवकर बाहेर पडण्याची सोयीस्कर तरतूद. ईपीएफला उत्तम पर्याय बहुतांश लोक 'ईपीएफ'मधील पैसे निवृत्तीपूर्वीच अन्य गरजांसाठी काढून घेतात. त्यामुळे वृद्धापकाळातील दारिद्र्य रोखण्यासाठी "एनपीएस' हा सर्वात सुरक्षित पर्याय. सर्वांसाठी उपयुक्त व्हाईट कॉलर, ब्ल्यू कॉलर, एमएसएमई आणि गिग वर्कर्स अशा सर्व स्तरांतील कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा देणारी योजना.सेवानिवृत्तीचे नियोजन• वृद्धापकाळातील दारिद्र्य रोखण्यासाठी सर्व स्तरांतील कर्मचाऱ्यांसाठी 'एचआर'ने धोरणात्मक वित्तीय कल्याण योजना' राबवणे गरजेचे• केवळ ७ टक्के लोकच निवृत्तीचे नियोजन करतात; वयाच्या ३० व्या वर्षापासूनची योग्य गुंतवणूक भविष्यात कोट्यवधींचा निधी देणार'ईपीएफ'मधील पैसा अनेकदा मुदतीपूर्वीच काढला जातो, त्यामुळे करसवलत आणि अनेक सुविधा देणारा 'एनपीएस' हा सर्वोत्तम पर्याय• २०५० पर्यंत देशातील २० टक्के लोकसंख्या T६५ वर्षांवरील असेल, त्यामुळे 'एनपीएस'सारख्या पेन्शन मॉडेल्सची व्याप्ती वाढवणे गरजेचे• तरुणांमधील वाढता उपभोगवाद, रोखीला प्राधान्य आणि कमी वित्तीय साक्षरता या निवृत्ती नियोजनातील प्रमुख अडचणी• आर्थिक कल्याणासाठी 'अंदाज, योजना, अंमलबजावणी आणि प्रतिबंध' (४-पी) ही प्रभावी चौकट वापरणे फायदेशीर• नोकरी सोडण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी कंपन्यांनी 'एनपीएस' योगदानाचा वापर 'रिटेन्शन टूल' म्हणून करावा झोमॅटो, ओलासारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून असंघटित आणि गिग कामगारांचीही 'एनपीएस मध्ये यशस्वी नोंदणी होत आहे .वरील छायाचित्रात चर्चासत्रातील सहभागी मान्यवर (डावीकडून)रवी बाविस्कर आयएसटीडी पुणे चॅप्टर (चेअरमन)• महेश करंदीकर जेएमडब्लू मोटर्स (एचआर अँड आयआर कन्सल्टंट) विश्वनाथ येवा (एचआर कन्सल्टेंट) सुमित कुमार पीएफआरडीए (चीफ जनरल मॅनेजर) विनोद बिडवाईक सकाळ मीडिया ग्रुप (सीएचआरओ आणि संचालक एचआर) कल्याण पवार एन्डुअन्स टेक्नॉलॉजी (कार्यकारी उपाध्यक्ष / अध्यक्ष NIPM)• प्रियंका शाक्यवंशी नॉर-दोसे (कंट्री हेड / एचआर)• राहुल माळी केएमबी (मि. मॅनेजर)• तुषार पवार महाले आनंद फिल्टर्सभिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेड (एचआर हेड )किशोर केंचे स्कायआय(व्हाईस प्रेसिडेंट एचआर)चंद्रकांत काळे पियाजीओ(असि. जनरल मॅनेजर एचआर आणि अॅडमिन)• रुजुता जगताप साज टेस्ट प्राली (एक्झि, डायरेक्टर)• राजेश पेवाल- मेलोप ग्रुप (सीएचआरओ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.