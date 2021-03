आंबेगाव तालुक्याला धोक्याची घंटा; मार्चमध्ये कोरोना रूग्णसंख्या वाढली

मंचर : आंबेगाव तालुक्यामधील घोडेगाव, माहाळूंगे पडवळ, अवसरी खुर्द, मंचर ही चार गावे कोरोनाचे हॉटस्पॉट आहेत. बुधवारी (ता. १८) ४७ कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. (ता. 1 मार्च) पासून अत्तापार्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या २७५ पर्यंत पोहोचली आहे. बाधित रुग्णांची वाढती संख्या ही धोक्याची घंटा असल्याची चर्चा आरोग्य क्षेत्रात सुरु झाली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने प्रशासनही चिंतेत पडले आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने अनेक खासगी हॉस्पिटलमधील कोरोना उपचार केंद्र बंद झाली आहेत. कोरोनाची लागण आटोक्यात आल्याचे व प्रतिबंधात्मक लस उपलब्ध झाल्यामुळे लग्नसमारंभ, दशक्रिया व अन्य कार्यक्रमात गर्दीचे प्रमाण वाढले. प्रवासी वाहतूक वाहने व व्यावसायिकांनीही सोशल डिस्टन्सकडे दुर्लक्ष केले. त्यातूनच संसर्ग वाढत गेला. वाढती रुग्णसंख्या कशी राखायची याविषयी प्रशासनाने जोरदार उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. मंचर, घोडेगाव, महाळुंगे पडवळ, अवसरी खुर्द या चार गावात प्राधान्याने घरोघर जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आदेश तहसीलदार रमा जोशी व आंबेगाव तालुका पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी जालिंदर पठारे यांनी दिले आहेत. मंचरचे सर्वेक्षण सुरु झाले आहे. पोलिस यंत्रणाही अलर्ट झाली आहे. विनामास्क फिरणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई सुरु केल्याची माहिती मंचर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुधाकर कोरे व घोडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रदीप पवार यांनी दिली. चहा विक्रेत्या वृद्ध महिलेला लुटले; पाटसमध्ये दिवसाढवळ्या घडला प्रकार आंबेगाव तालुक्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असलेल्या गावातील सर्वेक्षणाचे काम सुरु केले आहे. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन आंबेगाव तालुक्याचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश ढेकळे यांनी केले आहे. (ता. 1 मार्चपासून) सरासरी १० ते १२ रुग्ण रोज आढळत होते. पण बुधवारी ४७ कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या झाली आहे. एकूण कोरोनाबाधित रुग्णसंख्या पाच हजार ३०३ झाली आहे. चार हजार ९६० रुग्ण बरे झाले आहेत. १२१ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. २२२ रुग्ण उपचार घेत आहेत. सार्वजनिक कार्यक्रमात होणारी गर्दी टाळली पाहिजे. प्रत्येकाने कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण डोस घ्यावा. साथ आटोक्यात आणण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाने काळजी घ्यावी. -संजय गवारी, सभापती, आंबेगाव तालुका पंचायत समिती. (संपादन : सागर डी. शेलार)

