Corona Updates: पुण्यात कोरोना रुग्णांची संख्या पोचली सव्वातीन लाखांजवळ!

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या शनिवारी (ता.३१) सव्वातीन लाखांजवळ पोचली. आज अखेरच्या रुग्णांची संख्या आज ३ लाख २३ हजार ५७७ झाली आहे. जिल्ह्यात शनिवारी ७५७ नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. गेल्या २४ तासांत ६ हजार ७३३ कोरोना चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, दिवसभरात ९२३ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. यामुळे एकूण कोरोनामुक्तांची संख्या आता ३ लाख ३ हजार ७३५ झाली आहे. याशिवाय आतापर्यंत ७ हजार ८८० रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये आज दिवसभरातील २३ रुग्णांचा समावेश आहे. - पुणे विभागातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा ५ लाखांवर; वाचा कोणत्या जिल्ह्यात किती रुग्ण? जिल्ह्यात शनिवारी दिवसभरात आढळून आलेल्या रुग्णांमध्ये पुणे शहरातील ३७३ जण आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये १४६, जिल्हा परिषद क्षेत्रात १९३, नगरपालिका क्षेत्रात ४० आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रात ५ नवे रुग्ण सापडले आहेत. दिवसभरात मृत्यू झालेल्यांमध्ये पुणे शहरातील सर्वाधिक १६ जण आहेत. जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील ६ आणि नगरपालिका क्षेत्रातील १ जणाचा मृत्यू झाला आहे. शनिवारी पिंपरी चिंचवड पालिका आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रातील एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. नवे कोरोना रुग्ण आणि रुग्णांच्या मृत्यूची

संख्या ही शुक्रवारी (ता.३०) रात्री ९ वाजल्यापासून शनिवारी (ता.३१) रात्री नऊ

वाजेपर्यंतची आहे.आतापर्यंत मृत्यू झालेल्यांमध्ये पुणे जिल्ह्याबाहेरील ३६९ आहेत.

