वाघोलीकरांना मिळतोय दिलासा; आज 24 रुग्णांना सोडले घरी

वाघोली : वाघोलीत आज 24 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. तर केवळ दोन रुग्णांची वाढ झाली. एकूण रुग्णांचा आकडा 354 झाला आहे. तर ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 87 आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा वाघोलीचा आकडा साडेतीनशे पार झाला असला तरी बरे होणाऱ्यांची टक्केवारी 75 टक्के आहे. केवळ दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. रुग्णांचा आकडा कधी 10 च्या पटीत तर कधी तीन चार ने वाढतो. मात्र त्याच पटीत रुग्णांना घरी सोडण्यात येते. 15 एप्रिल रोजी पहिला रुग्ण आढळला होता. त्यानंतर 115 दिवसात 353 रुग्णांची भर पडली. म्हणजे सरासरी तीन रुग्णांची दररोज भर पडली. वाघोली प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत सात गावांचा समावेश आहे. या सात गावात आज 11 रुग्णांची भर पडली तर 35 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. सात गावातील रुग्ण संख्या 578 झाली असून 428 रुग्ण ठणठणीत बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी 74 टक्के आहे. 6 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून 144 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात एवढ्या टक्क्यांनी वाढ वाघोली वगळता अन्य गावे लोक संख्येच्या मानाने लहान असूनही सहा गावात मिळून 224 रुग्ण आढळून आले आहेत. वाघोलीत आता सर्व व्यवहार सुरळीत होऊ लागले आहे. नागरिकही मास्कचा वापर करताना दिसतात. अधिक काळजी घेतल्यास रुग्ण संख्या अधिक कमी होईल. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

Web Title: The number of corona patients in Wagholi decreased