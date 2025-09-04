पुणे

Pune Ganeshotsav : ढोल ताशा पथकातील वादकांची संख्या गुलदस्तातच

यंदाच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत पोलिस प्रशासनाने प्रत्येक मंडळास दोन ढोल-ताशा पथकांना परवानगी देत एका पथकातील सदस्य संख्या मर्यादित ठेवली आहे.
dhol tasha

dhol tasha

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - यंदाच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत पोलिस प्रशासनाने प्रत्येक मंडळास दोन ढोल-ताशा पथकांना परवानगी देत एका पथकातील सदस्य संख्या ६० पर्यंत मर्यादित ठेवली आहे. मात्र, ‘एका पथकात ६० सदस्य संख्या ही कमी असून, आवश्यकतेनुसार संख्या ठेवण्यात येईल,’ अशी भूमिका ढोल-ताशा महासंघाने घेतली आहे. त्यामुळे एका पथकात नेमकी किती सदस्य संख्या असेल, हे गुलदस्तातच राहिले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Ganeshotsav
Dhol Tasha
Ganapti Visarjan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com