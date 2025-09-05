पुणे

Baramati News : बारामतीत ओबीसी समाजबांधवाचे बेमुदत उपोषण सुरु....

मराठा आरक्षणाचा विषय संपत नाही तोपर्यंत आता ओबीसी समाजबांधवांनी आंदोलनाचा घेतला पवित्रा.
obc community agitation

obc community agitation

sakal

मिलिंद संगई
Updated on

बारामती - मराठा आरक्षणाचा विषय संपत नाही तोपर्यंत आता ओबीसी समाजबांधवांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने सरकारपुढील अडचणीच वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

Loading content, please wait...
Baramati
Strike
OBC
OBC Community
agitation news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com