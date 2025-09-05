Baramati News : बारामतीत ओबीसी समाजबांधवाचे बेमुदत उपोषण सुरु....

बारामती - मराठा आरक्षणाचा विषय संपत नाही तोपर्यंत आता ओबीसी समाजबांधवांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने सरकारपुढील अडचणीच वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. .मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याच्या निषेधार्थ त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन अटक करण्याची मागणी बारामतीत शुक्रवारी (ता. 5) ओबीसी नेत्यांनी लावून धरली. रात्री उशीरापर्यंत पोलिसांनी चर्चा केली. मात्र, ती निष्फळ ठरली.गुन्हा दाखल होत नाही तो वर बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेत शुक्रवारी रात्री उशीरा बापूराव सोलनकर, नवनाथ पडळकर, किशोर मासाळ, काळुराम चौधरी, चंद्रकांत वाघमोडे, विठ्ठल देवकाते या व इतर काही ओबीसी बांधवांनी बारामतीत उपोषण सुरु केले आहे..अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली, पण गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याने ही चर्चा निष्फळ ठरली.मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी थेट मुंबईवर धडक मारली होती, ओबीसी समाजबांधवांच्या आंदोलनाचा प्रारंभ राजकीय पंढरी समजल्या जाणा-या बारामतीतून सुरु झाला आहे..शुक्रवारी (ता. 5) बारामतीत ओबीसी बांधवांनी एल्गार मोर्चाचे आयोजन केले होते. स्थानिक पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारलेली असतानाही शांततेने शारदा प्रांगणापासून ते प्रशासकीय भवनापर्यंत मोर्चा काढला गेला.त्यानंतर झालेल्या सभेत प्रा. लक्ष्मण हाकेंसह, काळूराम चौधरी यांच्यासह अनेकांनी ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाबद्दल संताप व्यक्त केला. प्रकाश आंबेडकर यांनी फोनवरुन उपस्थितांना संबोधित केले..ही सभा संपल्यानंतर हे आंदोलन संपले असे वाटत होते, प्रत्यक्षात आंदोलकांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आग्रह सुरु केल्यानंतर पोलिसांनी तो अमान्य केला. चर्चेअंती शेवटी पोलिस दाद देत नाहीत हे पाहून ओबीसी बांधवांनी थेट बेमुदत उपोषणास प्रारंभ केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.