OBC Reservation: ओबीसी एल्गार मोर्चाला तात्पुरता ब्रेक; बावनकुळेंच्या आश्वासनानंतर लक्ष्मण हाकेंचा मोठा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन

राहू/यवत : ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी ओबीसी महा एल्गार मोर्चाचे प्रमुख प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या नेतृत्वाखाली पाटस (ता. दौंड) येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या ओबीसी एल्गार मोर्चाला तात्पुरता ब्रेक देण्यात आला आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हाके यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून चर्चा केली. गणेश विसर्जनानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार असल्याचे आश्वासन बावनकुळे यांनी हाके यांना दिल्याने हा मोर्चा तात्पुरता थांबवण्यात आला. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलनाची धार कायम ठेवण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. .दरम्यान, ओबीसी एल्गार महामोर्चा यवत येथील मुक्काम आटोपून बुधवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास पुणे- सोलापूर महामार्गावरून मुंबईच्या दिशेने निघाला. यवतच्या मुख्य चौकात २ सप्टेंबर २०२५ रोजी निघालेल्या शासन निर्णयाची होळी करून निषेध केला..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.हाके यांच्या मागण्याहैदराबाद गॅजेटनुसार दिलेले कुणबी दाखले रद्द करा.सगेसोयऱ्यांचे अध्यादेश रद्द करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.