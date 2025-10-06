पुणे

Malegaon Nagarpanchyat Election : माळेगाव नगराध्यक्ष पदाचा पहिला मान ओबीसी महिलेला

माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत आज जाहीर झाली.
कल्याण पाचांगणे
माळेगाव - माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत आज जाहीर झाली. हे पद इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित ठरले आहे. माळेगाव नगरपंचायत स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच आगामी काळात पंचवार्षिक निवडणूक होत आहे. त्यानुसार माळेगाव नगराध्यक्षपदाचा पहिला मान ओबीसी महिलांना मिळणार आहे.

