Malegaon Nagarpanchyat Election : माळेगाव नगराध्यक्ष पदाचा पहिला मान ओबीसी महिलेला

माळेगाव - माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत आज जाहीर झाली. हे पद इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित ठरले आहे. माळेगाव नगरपंचायत स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच आगामी काळात पंचवार्षिक निवडणूक होत आहे. त्यानुसार माळेगाव नगराध्यक्षपदाचा पहिला मान ओबीसी महिलांना मिळणार आहे..अर्थात गावातील येळे,गोफणे, वाघमोडे, बनसोडे, जाधव आदी आडनावाच्या महिलांना संधी मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला. याशिवाय कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या तावरे व इतर कुटुंबातील महिलांनाही नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत भाग घेता येणार आहे. त्यामुळे माळेगाव जिंकण्यासाठी राष्ट्रवादी, भाजप आदी पक्षाच्या नेते मंडळींना अत्तापासूनच मोर्चे बांधणी करावी लागणार आहे..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे शासन स्तरावर माळेगाव बुद्रूक नगरपंचायतीची स्थापना चार वर्षांपूर्वी झाली. ग्रापंचायत प्रशासनानंतर आजवर नगरपंचायत प्रशासन तत्कालिन मुख्याधिकारी स्मीता काळे, विद्यमान मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे यांच्या अधिपत्याखाली सुरू आहे..या प्राप्त स्थितीच आता शासनस्तरावर माळेगावच्या पंचवार्षिक निवडणूकीच्या अनुषंगाने नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत सोमवारी पार पडली. या सोडतीकडे ओपन, ओबीसी, एसी आदी प्रवर्गातील आजीमाजी पदाधिकारी व कार्यकर्ते डोळे लावून बसले होते. परंतु या प्रक्रियेत पहिला नगराध्यक्ष पदाचा मान ओबीसी महिलेला मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या स्पर्धात्मक चर्चेला आज पूर्णविराम मिळाला..दरम्यान, नव्याने स्थापना झालेल्या माळेगावमध्ये सुमारे साडे तीनशे कोटी रूपयांच्या विकास कामांना नुकतीच शासनस्तरावर प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यामध्ये रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची वाढीव सुविधा, सांडपाण्याची व्यवस्था, दिवाबत्ती, प्रशासकिय इमारत, शिक्षण, क्रीडांगण आदी कामांचा समावेश आहे..सदर विकास कामांना अधिक गतीने चालना देणे आणि सुमारे चाळीस हजार लोक संख्या असणाऱ्या माळेगावला समृद्ध करणे, आदी कामांची जबाबदारी यापुढे महिला नगराध्यक्षांवर पडणार आहे. भाजपचे नेते रंजन तावरे य़ांनी सुरवातीपासून माळेगावच्या राजकारणात लक्ष दित आले आहेत.तावरे यांच्या अधिपत्याखाली माळेगाव ग्रामपंचायतीवर भाजपचा झेंडा फडल्याची नोंद आहे. त्यामुळे माळेगाव जिंकण्यासाठी राष्ट्रवादी काॅग्रेस पार्टी व भाजप पक्षात रस्सीखेंच होणार हे मात्र नक्की..