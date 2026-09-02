Pune News : तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या संस्थास्तरीय फेऱ्यांसाठी निरीक्षकाची नियुक्ती होणार; त्रुटी आढळल्यास संस्थेवर कारवाई

पुणे - तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या संस्थास्तरीय प्रवेश फेऱ्यांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी कक्ष) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत राज्यातील काही निवडक खासगी महाविद्यालयांवर निरीक्षकांची नियुक्ती होणार आहे. या प्रवेश प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणार आहे. या प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्यास संबंधित संस्थेवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सीईटी कक्षाने दिली आहे..सीईटी कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठीचे तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश फेऱ्या सुरू आहेत. या प्रवेश फेऱ्या संपल्यानंतर संस्थास्तरीय प्रवेशाची फेरी सुरू होणार आहे. ही फेरी पारदर्शक होण्यासाठी सीईटी कक्षाने या उपाययोजना केल्या आहेत. विद्यार्थी आणि पालकांनी मध्यस्थ किंवा खाजगी समुपदेशकांच्या प्रलोभनांना बळी पडू नये. सोशल मीडियाद्वारे दिशाभूल माहितीपासून सावध रहावे. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांनी योग्य मार्गदर्शनासाठी सीईटी कक्षाच्या विद्यार्थी सहाय्यता केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे..महाविद्यालयांनी संस्थास्तरीय प्रवेश प्रक्रिया माहिती पुस्तिकेतील नियम १३ नुसारच राबवणे बंधनकारक आहे. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या सर्व फेऱ्या पूर्णपणे समाप्त झाल्यानंतरच संस्थास्तरीय प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करण्यात यावी. सर्व जागांचे वाटप अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसारच केले जावे.या फेरीसाठी इच्छुक विद्यार्थी थेट संबंधित महाविद्यालयात किंवा कॅप पोर्टल लॉगिनद्वारे संस्थास्तरीय पर्याय अर्ज सादर करू शकतात. यानंतर महाविद्यालयांनी थेट आलेले अर्ज आणि सीईटी कक्षाकडून मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी या दोन्हीचा विचार करून अधिकृत गुणवत्ता याद्या प्रवर्गानुसार तयार करावी. ही यादी महाविद्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि अधिकृत संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे अनिवार्य असेल, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..निरीक्षकांची नियुक्तीनिवडक खाजगी महाविद्यालयांमधील संस्थास्तरीय फेऱ्यांसाठी नजीकच्या शासकीय महाविद्यालयातील प्राचार्य, संचालक किंवा वरिष्ठ प्राध्यापकांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाईल. हे निरीक्षक कागदपत्र पडताळणी, गुणवत्ता यादी तयार करणे, शुल्क भरणा आणि जागा वाटप यावर देखरेख ठेवतील आणि दररोज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सक्षम प्राधिकरणाकडे अनुपालन अहवाल सादर करतील, अशी माहिती सीईटी कक्षाने दिली आहे..व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणारसंपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया, विशेषतः कागदपत्र पडताळणी आणि जागा वाटप खोली, हॉल सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली असावा. सीसीटीव्हीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दिलेल्या मुदतीसाठी सुरक्षित ठेवावे आणि ते तपासणी, ऑडिट किंवा तक्रार निवारणासाठी सक्षम प्राधिकरणाने मागितल्यास संबंधित महाविद्यालयाने उपलब्ध करून द्यावे, असे सीईटी कक्षाने महाविद्यालयांना सांगितले आहे..विद्यार्थी सहाय्यता केंद्रप्रवेश प्रक्रियेबाबत माहिती घेण्यासाठी सीईटी कक्षाच्या राज्यातील ३६ जिल्हानिहाय विद्यार्थी सहाय्यता केंद्राशी संपर्क साधावा. ‘https://sac.maharashtracet.org/mhcet/submit-ticket’ या लिंकवर विद्यार्थी सहाय्यता केंद्र उपलब्ध होतील..त्रुटी आढळल्यास होणार कारवाईसंबंधित संस्थांनी माहिती पुस्तिकेतील नियमांचे तंतोतंत पालन करूनच प्रवेश प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी किंवा दुर्लक्ष आढळल्यास, संबंधित संस्थेवर तात्काळ कठोर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सीईटी कक्षाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.