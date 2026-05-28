Tehsildar Sachin Wagh : विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या दाखल्यांचे अधिकृत शुल्क जाहीर; जादा पैसे घेतल्यास महा-ई-सेवा केंद्रांचा परवाना रद्द करणार

मंचर - इयत्ता दहावी व बारावीच्या निकालानंतर विविध व्यावसायिक व इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांना लागणारे विविध दाखले व प्रमाणपत्रे मिळविताना पालकांनी घाबरून जाऊ नये, अधिकृत शासकीय शुल्कापेक्षा जादा पैसे आकारणाऱ्या महा-ई-सेवा केंद्रांवर कडक कारवाई केली जाईल. असा इशारा आंबेगाव तालुक्याचे तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी केले आहे..दाखले मिळविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असून नागरिकांनी जवळच्या अधिकृत 'आपले सरकार सेवा केंद्रा'तून (महा-ई-सेवा केंद्र/सीएससी) अर्ज सादर करावेत. अर्जाची स्थिती तसेच दाखला मंजूर झाल्याचा संदेश नागरिकांना मोबाईलवर मिळणार आहे. दरम्यान, पालकांनी कोणत्याही मध्यस्थांच्या आमिषाला बळी पडू नये तसेच अधिकृत शुल्कापेक्षा जादा पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सेवा / प्रमाणपत्र व अधिकृत शुल्क रुपयात : ७/१२ उतारा –३०, ८ अ नमुना –३०, सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र –६९, उत्पन्न प्रमाणपत्र –६९, वंशावळीचे प्रतिज्ञापत्र –६९, वय व अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile) –६९, वारस प्रमाणपत्र –६९, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र –६९, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्रासह –१२८, नॉन क्रिमीलेअर नूतनीकरण प्रमाणपत्र –१२८, नॉन क्रिमीलेअर नूतनीकरण प्रतिज्ञापत्रासह –६९, जात प्रमाणपत्र –६९, जात प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्रासह –१२८, रहिवासी प्रमाणपत्र –६९, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र –६९, पत दाखला प्रतिज्ञापत्र –६९, शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र –६९, फाके बाळगणे प्रतिज्ञापत्र –६९, मानधन निकष –६९, ३० टक्के महिला आरक्षण प्रतिज्ञापत्र –६९, अल्प भूधारक प्रतिज्ञापत्र – ₹६९, भूमिहीन प्रतिज्ञापत्र –६९, आर्म परवाना अर्ज –६९, कुटुंब सहाय्य योजना –६९, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र –६९, रेशन कार्ड –६९, EVS प्रमाणपत्रासाठी प्रतिज्ञापत्र –६९, केंद्र सरकारचे EVS प्रमाणपत्र –६९, EVS 10% सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट –६९, पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र –२२०..जादा शुल्क आकारल्यास कडक कारवाईमहा-ई-सेवा केंद्र चालकांनी अधिकृत दरपत्रकाव्यतिरिक्त कोणतीही अतिरिक्त रक्कम आकारू नये. केवळ स्कॅनिंग, प्रिंटिंग किंवा झेरॉक्सचा प्रत्यक्ष खर्च स्वतंत्रपणे घेता येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..जर कोणत्याही केंद्राने विद्यार्थ्यांकडून किंवा पालकांकडून निश्चित दरापेक्षा जादा शुल्क आकारल्याचे निदर्शनास आले किंवा तक्रार प्राप्त झाली, तर संबंधित केंद्राचा परवाना तत्काळ रद्द करून केंद्र चालकाला ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच संबंधितांवर प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशाराही डॉ. वाघ यांनी दिला आहे.अधिकृत शुल्कापेक्षा जास्त पैशांची मागणी झाल्यास नागरिकांनी तहसीलदार कार्यालय, आंबेगाव येथे तात्काळ लेखी तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन डॉ. वाघ प्रशासनाने केले आहे.