Pune Roadwork: खोदकामामुळे जुन्या वृक्षांना धोका; पाषाण-सूस रस्त्यावरील स्थिती, कंत्राटदाराचा निष्काळजीपणा, मुळ्या पडल्या उघड्या

पाषाण: पाषाण-सूस रस्त्यावर महापालिकेकडून सुरू असलेल्या विकासकामात कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळे जुन्या वृक्षांना धोका निर्माण झाला आहे. रस्ता रुंदीकरणाच्या खोदकामामुळे सुमारे ८ ते १० जुनी पिंपळाची झाडे उन्मळून पडण्याच्या मार्गावर असून, पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिन्याही आधार नसल्याने उघड्यावर लटकत आहेत. महापालिकेने त्वरित योग्य त्या उपायांची अंमलबजावणी करावी, अशी सजग नागरिकांनी मागणी केली आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पाषाण-सूस रस्त्यावर महापालिकेकडून ४०० मीटर लांबीच्या ग्रेड सेपरेटरचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर पाषाणकडून थेट बंगळूरू महामार्गाकडे जाणाऱ्या वाहनधारकांचा मोठा वळसा वाचणार आहे. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून या प्रकल्पाचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. खोदकामामुळे रस्त्यालगत असलेल्या पिंपळाच्या वृक्षांच्या संरक्षक कठड्यांना मोठे तडे गेले असून, त्यांची मुळे उघडी पडली आहेत. कंत्राटदाराने काम करताना झाडे सुरक्षित राहण्यासाठी कोणतीही काळजी घेतली नसल्याचे चित्र आहे..वृक्षांसोबतच या भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिन्यांची स्थितीही गंभीर झाली आहे. जलवाहिनीचे सांधे उघडे पडले असून, ती कोणत्याही आधाराशिवाय हवेत तरंगत आहे. ही वाहिनी तुटून पाणीपुरवठा खंडित होण्याची आणि अपघात घडण्याची भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. महापालिका प्रशासनाने तातडीने योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे..पाषाण-सूस रस्ता हा आमचा रोजचा फिरण्याचा रस्ता आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून काम सुरू असून, मागेही वृक्षांच्या बाबतीत कंत्राटदाराला कळविले होते; मात्र त्यांनी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. महापालिकेने तातडीने उपाययोजना करून वृक्षांचे संवर्धन करावे.- संपत नाईक, पर्यावरणप्रेमी.पाषाण-सूस रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे पिंपळाच्या झाडांना धोका उत्पन्न झाल्याची माहिती नुकतीच मिळाली आहे. या ठिकाणी नक्की काय परिस्थिती आहे, याची पाहणी करून तातडीने योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.- अनिल साबळे, वृक्ष निरीक्षक.Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.येथील रस्ता रुंदीकरणाचे काम डिसेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. तेथील वृक्षांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली जाईल आणि कंत्राटदाराला योग्य ती काळजी घेण्याचे कडक निर्देश दिले जातील.- प्रमोद महाले, उपअभियंता, रस्ते विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.