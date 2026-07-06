Old Wada Collapse : संततधार पावसात सोमवार पेठेतील जीर्ण दुमजली वाडा कोसळला; जीवितहानी टळली, भाडेकरूंचे साहित्य मात्र नुकसानग्रस्त

पुणे : शहरात सुरू असलेल्या संततधार पावसाचा फटका जुन्या इमारतींनाही बसत असून, सोमवार पेठेतील धनगर गल्ली परिसरातील एक जीर्ण दुमजली वाडा सोमवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास कोसळला. या वाड्यात कोणीही वास्तव्यास नसल्याने मोठा अनर्थ टळला. मात्र, वाड्यात ठेवलेल्या भाडेकरूंच्या साहित्याचे नुकसान झाले आहे..मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पावसामुळे वाड्याचा काही भाग दुपारपासूनच खचू लागल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर अग्निशामक दलाने घटनास्थळी धाव घेत परिसराची पाहणी केली. केंद्रप्रमुख सचिन मांडवकर यांच्या नेतृत्वाखाली जवान रितेश पेठकर, केतन भोईर, शुभम कदम, परेश जाधव आणि चालक ओंकार साखरे यांनी सायंकाळी पाचच्या सुमारास घटनास्थळी पोहोचून सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्या. नागरिकांना सुरक्षित अंतरावर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यानंतर सायंकाळी सातच्या सुमारास संपूर्ण दुमजली वाडा कोसळला..या वाड्यात पूर्वी चार भाडेकरू वास्तव्यास होते. मात्र, इमारत जीर्ण झाल्याने संभाव्य धोका ओळखून त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच घर रिकामे केले होते. परंतु वाडा कोसळल्याने घरातील साहित्याचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले. दुर्घटनेनंतर महापालिकेच्या यंत्रणेने घटनास्थळी राडारोडा हटविण्याचे काम हाती घेतले..दरम्यान, शहरात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे जीर्ण आणि धोकादायक इमारती कोसळण्याचा धोका वाढला आहे. अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी सतर्क राहावे. इमारतींना तडे जाणे, भिंती खचणे किंवा इतर धोक्याची चिन्हे दिसताच तातडीने महापालिका आणि अग्निशामक दलाला माहिती द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.