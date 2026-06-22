पुणे

कोपरगाव ः- राष्ट्रीय संघात ओम लाड ची निवड....

कोपरगाव ः- राष्ट्रीय संघात ओम लाड ची निवड....
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ओम लाड
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राष्ट्रीय व्हाॅलिबाॅल संघात
ओम लाडची निवड
कोपरगाव, ता. २२ ः आत्मा मालिक शैक्षणिक संकुलाच्या मैदानात व्हाॅलिबाॅलचे धडे गिरवीणारा आत्मा मालिक माध्यमिक गुरूकूलचा माजी विद्यार्थी ओम लाड याची भारतीय व्हाॅलिबाॅल संघात निवड झाली. यंदाच्या आशिया व्हाॅलिबाॅल कप स्पर्धेत तो वरिष्ठ पुरूष भारतीय संघाकडून खेळेल.
येथे खेळताना त्याची राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील संघात निवड झाली होती. आक्रमक खेळ करणारा स्मॅशर अशी त्याची ओळख आहे. त्याच्या निवडीचे वृत्त कळताच शैक्षणिक संकुलातील व्हाॅलिबाॅलपटूंनी एकच जल्लोष केला. देश- विदेशात पसरलेल्या आत्मा मालिक भक्तगण परिवारातील सोशल मीडियावर त्यांच्या निवडीचे वृत्त झळकत होते. प्राचार्य निरंजन डांगे म्हणाले, ओमचे पाचवी ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण आत्मा मालिक माध्यमिक गुरूकुलात झाले. त्याला शालेय जिवनापासून व्हाॅलिबाॅलची आवड होती. प्रशिक्षक शैलेंद्र त्रिपाठी व रवींद्र बेंद्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो तयार झाला. त्याची राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील संघात निवड झाली. पुढे तो चेन्नईच्या एसआरएम युनीर्व्हसिटीत उच्च शिक्षणासाठी दाखल झाला. तेथेही त्याने व्हाॅलिबाॅलला प्राधान्य दिले. त्याची राष्ट्रीय पातळीवरील कामगीरी पाहून खेळाडूंच्या कोट्यातून त्याला एका राष्ट्रीयकृत बॅंकेत नोकरी मिळाली. त्याची नुकतीच भारतीय व्हाॅलिबाॅल संघात निवड झाली.
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आत्मा मालिक शैक्षणिक संकुलात घडलेल्या व्हाॅलिबाॅलपटूच्या भारतीय संघात निवड होणे ही आमच्यादृष्टीने गौरवाची बाब आहे. आत्मा मालिक शैक्षणिक संकुलाने सातत्याने राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर उत्तम कामगिरी करणारे खेळाडू घडविले आहेत.
-नंदकूमार सूर्यवंशी, अध्यक्ष, विश्‍वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट.

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