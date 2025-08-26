Hadapsar News : ओंकार जाधव याने वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी माउंट किलीमांजारो शिखर केले सर

हडपसर - येथील ओंकार जाधव याने आफ्रिका खंडातील सर्वात उंच मानल्या गेलेले टांझानिया येथील माउंट किलीमांजारो हे शिखर नुकतेच यशस्वीरित्या सर करीत आपले वडील रामचंद्र जाधव यांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. या मोहीमेत त्यांनी अवयवदानाबाबतही प्रबोधन केले. मोहीम फत्ते होताच त्यांनी राष्ट्राभिमान जागवत शिखरावर तिरंगा फडकविला..आफ्रिका खंडामध्ये माउंट किलीमांजारो हे सर्वोच्च शिखर आहे. ते टांझानिया या देशात असून त्याची उंची १९ हजार ३४० फूट आहे. हे शिखर सर करण्याची प्रत्येक गिर्यारोहकाचे स्वप्न असते. जंगल तसेच खडकाळ वाटेने चढाईचे आव्हान पेलने ही मोठी आव्हानात्मक बाब असते. ओंकारने अशा सर्व परिस्थितीवर मात करीत सहा दिवसात पायथ्यापासून शिखरापर्यंतची चढाई यशस्वी केली..नऊ ऑगस्ट रोजी क्रांतीदिनाचे औचित्य साधून त्यांनी या मोहिमेची सुरवात मोशी, टांझानिया येथून केली. दररोज पंधरा किलोमीटर असा सुमारे ९० किलोमीटर अंतराचा खडतर प्रवास करून त्याने १५ ऑगस्टला सकाळी साडेसात किलीमंजारो पर्वतावर १५ अंश डिग्रीच्या वातावरणात आपल्या यशस्वी मोहिमेचा झेंडा रोवला. आनंद बनसोडे यांनी त्यासाठी मार्गदर्शन केले..गिर्यारोहक ओंकार जाधव म्हणाला, "हा अनुभव खूपच थरारक होता. दहा हजार फूटानंतर जसजसे वर चढत जाऊ तसतसे येथील प्राणवायूचे प्रमाण कमी होत जाते. शेवटच्या टप्प्यात हे प्रमाण अधिकच कमी होत असल्याने साधे चालणेही जीवावर येते. अशा परिस्थितीत जिद्दीने हे आव्हान पूर्ण केले..शिखरावर तीरंगा फडकवल्यावर परमोच्च आनंद अनुभवला. वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्याबरोबरच अवयवदानाबाबतही नागरिकांनी सकारात्मक विचार करावा, यादृष्टीने मला ही मोहीम महत्वाची वाटते.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.