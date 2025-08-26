पुणे

Hadapsar News : ओंकार जाधव याने वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी माउंट किलीमांजारो शिखर केले सर

ओंकार जाधवने आफ्रिका खंडातील सर्वात उंच मानल्या गेलेले टांझानिया येथील माउंट किलीमांजारो हे शिखर सर करीत आपले वडील रामचंद्र जाधव यांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे.
onkar jadhav
onkar jadhavsakal
कृष्णकांत कोबल
Updated on

हडपसर - येथील ओंकार जाधव याने आफ्रिका खंडातील सर्वात उंच मानल्या गेलेले टांझानिया येथील माउंट किलीमांजारो हे शिखर नुकतेच यशस्वीरित्या सर करीत आपले वडील रामचंद्र जाधव यांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. या मोहीमेत त्यांनी अवयवदानाबाबतही प्रबोधन केले. मोहीम फत्ते होताच त्यांनी राष्ट्राभिमान जागवत शिखरावर तिरंगा फडकविला.

Loading content, please wait...
Hadapsar
motivational story
Kilimanjaro

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com