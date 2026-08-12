पुणे

ओंकार सहदेव जाधव

ओंकार सहदेव जाधव
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GUG26A00854
ओमकार जाधव
गौडगाव ः निंबळक येथील ओमकार सहदेव जाधव (वय २०) याचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. त्याच्या अनपेक्षित निधनाने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. त्याच्या पश्चात वडील, आई, भाऊ, दोन बहिणी, आजोबा असा परिवार आहे. मल्टीपर्पज हायस्कूल गौडगाव मधील सर्व शिक्षकांचा प्रिय विद्यार्थी अशी ओळख होती.

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