Pune Heritage: कधीकाळी आकर्षणाचे केंद्र, आज कचऱ्याचा ढीग! पुण्यातील स्वामी विवेकानंद भित्तिशिल्प परिसराची दुर्दशा..

धनकवडी: पुणे-सातारा रस्त्यावरील पद्मावती येथील स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनकार्यावर आधारित भित्तिशिल्प परिसराची मोठी दुरवस्था झाली आहे. शहराच्या सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडवणारी ही आकर्षक कलाकृती प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे कचरा आणि अस्वच्छतेच्या विळख्यात सापडली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...महापालिकेच्या सौंदर्यीकरण उपक्रमांतर्गत स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनातील प्रेरणादायी प्रसंगांचे चित्रण करणारे हे भित्तिशिल्प उभारले होते. परिसर सुशोभित करण्यासाठी येथे हिरवळ आणि शोभेची झाडे लावून मोकळी जागा विकसित केली होती. सुरुवातीला या ठिकाणाची नियमित देखभाल होत होती; मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून येथे मोठ्या प्रमाणात गवत वाढले आहे. परिसरात प्लास्टिक कचरा, बाटल्या आणि टाकाऊ वस्तू विखुरलेल्या असून पाण्याअभावी शोभेची झाडेही सुकून गेली आहेत..या मार्गावरून दररोज हजारो नागरिक आणि वाहनचालक प्रवास करतात. बाहेरगावांहून येणाऱ्या पर्यटकांचेही या भित्तिशिल्पाकडे लक्ष जाते. अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी अस्वच्छता असल्याने शहराच्या प्रतिमेवर परिणाम होत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. प्रशासनाने या भागाची तातडीने स्वच्छता करावी, झाडांना पाणी द्यावे आणि गवत काढून परिसराचे सुशोभीकरण करावे, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे..वारशाच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नांची गरजभित्तिशिल्पाभोवती आकर्षक प्रकाशयोजना, माहिती फलक आणि बसण्याची व्यवस्था केल्यास हा परिसर अधिक उपयुक्त ठरू शकतो. शहरात विविध विकासकामे सुरू असताना सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या अशा सार्वजनिक कलाकृतींच्या संवर्धनाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. स्वामी विवेकानंद यांचा प्रेरणादायी वारसा जपणाऱ्या या परिसराचे वैभव पुनर्स्थापित व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..दररोज या मार्गावरून ये-जा करताना भित्तिशिल्प परिसराची झालेली दुरवस्था झाली आहे. शोभेची झाडे सुकत असून परिसर दुर्लक्षित झाल्याचे जाणवते. नियमित देखभाल झाल्यास हे ठिकाण अधिक आकर्षक ठरू शकते.- आदिती सरोळे, नागरिक.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.संबंधित ठिकाणाची पाहणी करून परिसराची स्वच्छता आणि देखभाल तातडीने करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय कार्यालयाला देण्यात येतील. तसेच भित्तिशिल्प परिसराचे सौंदर्य आणि स्वच्छता कायम राखण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.- विशाल हरिभक्त, अधीक्षक अभियंता, भवन रचना विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.