पुणे

Pune Heritage: कधीकाळी आकर्षणाचे केंद्र, आज कचऱ्याचा ढीग! पुण्यातील स्वामी विवेकानंद भित्तिशिल्प परिसराची दुर्दशा..

Garbage and overgrown grass spoil Pune heritage mural precinct: पुणे-सातारा रस्त्यावरील स्वामी विवेकानंद भित्तिशिल्प परिसरात कचरा, गवत व अस्वच्छतेचा विळखा; सांस्कृतिक वारशाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष, नागरिकांकडून तातडीने स्वच्छता व सुशोभीकरणाची मागणी
Neglected and Forgotten: Swami Vivekananda Mural Precinct Loses Its Glory

Neglected and Forgotten: Swami Vivekananda Mural Precinct Loses Its Glory

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धनकवडी: पुणे-सातारा रस्त्यावरील पद्मावती येथील स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनकार्यावर आधारित भित्तिशिल्प परिसराची मोठी दुरवस्था झाली आहे. शहराच्या सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडवणारी ही आकर्षक कलाकृती प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे कचरा आणि अस्वच्छतेच्या विळख्यात सापडली आहे.

Loading content, please wait...
pune
district
Cultural heritage
Swami Vivekanand