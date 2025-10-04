पुणे

Rajgad News : वेल्हे चेलाडी रस्ता दुरुस्तीसाठी एक कोटीचा निधी; तरीही खड्डे हटेनात

Velhe-Cheladi Road : वेल्हे-चेलाडी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन वर्षांत खर्च केलेला सुमारे एक कोटी रुपयांचा निधी रस्त्यावरील वाढते खड्डे आणि अपघात पाहता खड्ड्यात गेल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
Velhe-Cheladi Road

Velhe-Cheladi Road

Sakal

मनोज कुंभार-वेल्हे
Updated on

वेल्हे : वेल्हे चेलाडी रस्ता दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुमारे एक कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे .मात्र सध्या या रस्त्यावरील खड्डे आणि होणारे अपघात पाहता हा रस्ता दुरुस्तीसाठी वापरण्यात आलेला सुमारे एक कोटी रुपयांचा निधी खड्ड्यात गेल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
Road Development
Development
Rural Development
Rajgad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com