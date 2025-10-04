Rajgad News : वेल्हे चेलाडी रस्ता दुरुस्तीसाठी एक कोटीचा निधी; तरीही खड्डे हटेनात

वेल्हे : वेल्हे चेलाडी रस्ता दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुमारे एक कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे .मात्र सध्या या रस्त्यावरील खड्डे आणि होणारे अपघात पाहता हा रस्ता दुरुस्तीसाठी वापरण्यात आलेला सुमारे एक कोटी रुपयांचा निधी खड्ड्यात गेल्याचे चित्र दिसून येत आहे. .रस्त्यात पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी, साईड पट्ट्या काढण्यासाठी व इतर दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम खात्याला दरवर्षी निधी देण्यात येतो. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने निविदा काढून रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यात येते. वेल्हे चेलाडी या रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीही गेल्या दोन वर्षात सुमारे एक कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. पण सध्या या रस्त्यावरील खड्डे आणि दुरावस्था पाहता हा एक कोटींचा निधी खड्ड्यात गेला की काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे..गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये रस्त्याच्या कडेने साईड पट्ट्या न काढल्याचे तसेच डांबराच्या साह्याने खड्ड्यांची दुरुस्ती कमी प्रमाणात झाल्याने वेल्हे चेलाडी रस्त्याची मोठी दुरावस्था निर्माण झाली आहे. यामुळे या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अपघात वाढले आहेत. राजगड तालुक्यामध्ये ऐतिहासिक स्थळांमध्ये किल्ले तोरणा व राजगड तसेच राणी सईबाई समाधी स्थळ, मढे घाट धबधबा ,गुंजवणी धरण ,या ठिकाणी हजारो पर्यटक येत असतात. तसेच हजारो नागरीक, नोकर वर्ग ,विद्यार्थी, यांच्यासाठी महत्त्वाचा असणारा वेल्हे चेलाडी हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. मात्र निधीच्या आकडेवारीनुसार या रस्त्यावरती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ठोस उपाय योजना केली गेली नसल्याचे नागरीकांचे म्हणणे आहे..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.महाड -मढेघाट- वेल्हे- नसरापूर राज्यमार्ग क्रमांक 106 असून यामध्ये वेल्हे ते नसरापूर 30 किलोमीटर रस्त्यावरील दुरुस्तीसाठी सन 2023 -24 सालासाठी 35 लाख 85 हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहे. तर 2024- 25 या कालावधीसाठी 59 लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असून यावर्षीसाठीचा निधी राज्य शासनाकडून अद्याप मिळाला नसल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता प्रकाश गाडे यांनी दिली..वेल्हे चेलाडी रस्त्याची दुरावस्था गेल्या अनेक वर्षापासून असून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकोटाकडे जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या रस्त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घातले असून या रस्त्यासाठी मी विशेष पाठपुरावा करत आहे पीएमआरडी च्या माध्यमातून या रस्त्याची काम केले जाणार असून सर्वे सुरू झाला आहे.शंकर मांडेकर आमदार भोर विधानसभा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.