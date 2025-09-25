Pune News : अपघातात अपंगत्व आलेल्या दुचाकी चालकास एक कोटींची नुकसानभरपाई

पुणे - रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या एकास मध्यस्थीमार्फत तब्बल एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली. २०२२ मध्ये घडलेल्या अपघातानंतर जखमी झालेल्या दुचाकी चालकास दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागले, तसेच ७८ टक्के अपंगत्व आले. त्यामुळे न्यायालयीन वाद न वाढविता हा वाद मध्यस्थीच्या मार्गाने निकाली निघाला..सात फेब्रुवारी २०२२ ला संदीप गोपाल महाजन हे पत्नीसमवेत स्कूटरवरून जात असताना त्यांना भरधाव कारने जोरदार धडक दिली. अपघातात महाजन यांना गंभीर दुखापत झाली. या घटनेनंतर चिंचवड पोलिसांनी कार चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला होता..अपघातानंतरच्या उपचारांसाठी महाजन यांना तब्बल १६ लाख रुपये खर्च झाले. महाजन यांना दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागल्याने त्यांचे नियमित कामकाज विस्कळित झाले. ते एका खासगी कंपनीत कार्यरत होते. त्यांना दरमहा ६० हजार रुपयांचा पगार होता..त्यामुळे एक कोटी २० लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी महाजन यांनी गो डिलीट विमा कंपनी विरोधात मोटार अपघात न्यायाधिकरणाकडे दावा दाखल केला होता. मात्र, प्रकरण प्रलंबित राहण्याऐवजी मध्यस्थीमार्फत तोडगा काढण्याचे ठरले..मध्यस्थी अधिकारी ॲड. अतुल गुंजाळ यांच्या प्रयत्नातून अर्जदार व विमा कंपनी यांच्यात समझोता झाला. या समझोत्याअंतर्गत अर्जदारास एक कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे ठरले. महाजन यांच्यावतीने ॲड. कांतिलाल सोनावणे, ॲड. सी. एस. पाटील आणि ॲड. पुनम बोरसे यांनी बाजू मांडली..न्यायालयीन सुट्टीतही मध्यस्थी प्रक्रिया पार पडली. विमा कंपनीच्या वकिलांनी तसेच अर्जदाराच्या बाजूच्या वकिलांनी सक्रिय सहभाग घेतला. या समझोत्यामुळे न्यायालयीन खटला लांबला नाही, वेळ आणि खर्चाची मोठी बचत झाली. या प्रकरणात प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांच्या मार्गदर्शनातून मध्यस्थीची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.