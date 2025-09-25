पुणे

Pune News : अपघातात अपंगत्व आलेल्या दुचाकी चालकास एक कोटींची नुकसानभरपाई

रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या एकास मध्यस्थीमार्फत तब्बल एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली.
accident compensation

accident compensation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या एकास मध्यस्थीमार्फत तब्बल एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली. २०२२ मध्ये घडलेल्या अपघातानंतर जखमी झालेल्या दुचाकी चालकास दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागले, तसेच ७८ टक्के अपंगत्व आले. त्यामुळे न्यायालयीन वाद न वाढविता हा वाद मध्यस्थीच्या मार्गाने निकाली निघाला.

Loading content, please wait...
pune
accident
award
Bike
Disabled Person
Compensation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com