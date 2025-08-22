पुणे

Ration Card News : गाव सोडले, तरी स्वस्त धान्याचा आधार; परगावांतील नागरिकांनाही ‘एक देश-एक रेशन कार्ड’चा फायदा

One Nation One Ration Card : पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्थलांतरित नागरिकांना ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ योजनेतून स्वस्त धान्याचा थेट लाभ मिळत असून, धान्याचा अपव्ययही टळतो आहे.
प्रदीप लोखंडे

पिंपरी : शहरामध्ये स्थलांतरित कामगारांची संख्या मोठी आहे. रोजगाराच्या शोधात दररोज हजारो मजूर, बांधकाम मजूर, कामगार, तसेच विविध राज्यांमधून येणारे नागरिक पिंपरी-चिंचवड शहरात स्थायिक झाले आहेत. अशा नागरिकांना पूर्वी शिधापत्रिकेअभावी किंवा परराज्यातील नोंदींमुळे अडचणी यायच्या. मात्र आता ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ योजनेमुळे त्यांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळू लागला आहे.

