पुण्यातील या गावात दर तीन तासाला कोरोनाचा एक रुग्ण

लोणी काळभोर (पुणे) : हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन येथे गेल्या चोविस तासाच्या कालावधीत कोरोनाचे नऊ नवीण रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे येथील अॅक्टीव्ह रुग्णांची संख्या ३७ वर पोचली आहे. परिसरात सरासरी तीन तासाच्या अंतराने एक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येत आहे. त्यामुळे पुढचा नंबर आपला तर नाही ना, या शंकेने उरुळी कांचनकरांची झोप उडाली आहे. वाळूमाफियांकडून महिला तहसीलदारांवर पाळत उरुळी कांचन शहरात बुधवारी (ता. ८) रात्री उशिरा चार, तर गुरुवारी दुपारपर्यंत पाच कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले. परिसरात मागिल दोन दिवसात तब्बल 21 रुग्ण आढळून आले आहेत. या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांची स्वॅब (घशातील द्रव) तपासणी सुरू केली आहे. त्यामुळे रुग्णांची संख्या वाढत आहे. मात्र, या पुढील काळात कोरानाचे रुग्ण वाढू नयेत, यासाठी आरोग्य विभाग व ग्रामपंचायत प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने कठोर उपाय योजना सुरू केल्या आहेत, अशी माहिती उरुळी कांचन येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. सुचिता कदम यांनी दिली आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा उरुळी कांचन येथील एक नामांकित साठ वर्षीय सराफ व्यावसायिक रविवारी (ता. ५) कोरोना पॉझिटिव्ह आढळुन आला होता. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या चौदा जणांची स्वॅब (घशातील द्रव) तपासणी केली असता सराफाचा एक नातेवाईक व एक नोकर, असे दोन जण सोमवारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले होते. त्यानंतर या तीन जणांसह आणखी काही रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांची आरोग्य विभागाने स्वॅब तपासणी सुरु केली. तेव्हापासून मागिल दोन दिवसात चौदा व नऊ, असे तब्बल 23 जण कोरोनाबाधित असल्याचे आढळून आले आहे. आणखी वीसहून अधिक जणांचे स्वॅब रिपोर्ट येणे बाकी आहे. उद्या (शुक्रवारी) सकाळपर्यंत रुग्णांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती गॅसवर

उरुळी कांचन शहराप्रमाणेच लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती या दोन ग्रामपंचायत हद्दीतही मागिल तीन दिवसांपासून कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. लोणी काळभोर येथे सध्या 19. तर कदमवाकवस्ती येथे 17 पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत. मात्र, तरीही नागरिक मास्कविना फिरत आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी सचिन बारवकर यांनी या दोन्ही ग्रामपंचायत हद्दीत कंटेनमेंट झोन जाहीर केले आहेत. तरीही दुकाने चालु ठेवण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. पोलिस प्रशासनानेच कायद्याचा दंडुका उभारल्याशिवाय नागरिक सुधारणार नाहीत, अशीच चर्चा सध्या सुरु आहे. Edited By : Nilesh Shende



Web Title: One patient of Corona every three hours at Uruli Kanchan