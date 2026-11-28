ओतूर : कांदा लागवडीच्या हंगामात मजूर टंचाई आणि वाढत्या मजुरीच्या दरामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत आधुनिक कांदा लागवड मशीन शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. पारंपरिक लागवडीतील कष्ट कमी करून कमी वेळेत अधिक क्षेत्रावर लागवड करण्याचा पर्याय या मशीनमुळे उपलब्ध झाला आहे..कांदा लागवडीसाठी मजूर मिळवताना शेतकऱ्यांची मोठी धावपळ होते. लागवडीसाठी मजुरांची जुळवाजुळव, वाढलेली मजुरी, पाणी आणि विजेचे नियोजन, तसेच वाफे बांधण्याची कामे यामुळे लागवड वेळेत पूर्ण करणे आव्हानात्मक बनले आहे. यावर्षी पारंपरिक लागवड करताना शेतकऱ्यांनी १२०० ते १३०० रूपये रोजा प्रमाणे महिला मजूर लागवडीसाठी घेतले होते आणि दिवसभरात २ ते ३ तास विज पुरवठा खंडित झाला यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान तर झाले मात्र मानसिक त्रास ही खुप झाला यासर्व त्रासातून कांदा लागवड मशिन मुळे मुक्तता झाली. ट्रॅक्टरला जोडलेल्या कांदा लागवड मशीनमुळे या अडचणींवर मात करण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांना मिळत आहे..कांदा लागवड मशीनच्या साहाय्याने दिवसभरात साधारण एक ते दीड एकर क्षेत्रावर लागवड करता येते. पारंपरिक पद्धतीने लागवड करताना मोठ्या प्रमाणात मजूर लागतात. त्यातही मजुरांची उपलब्धता आणि कामाचा वेग यावर लागवडीचे नियोजन अवलंबून असते. मशीनमुळे लागवडीचा वेग वाढत असून, कमी वेळेत अधिक क्षेत्र पूर्ण करणे शक्य होत आहे.पारंपरिक कांदा लागवडीसाठी शेत तयार करणे, वाफे बांधणे, पाणी आणि विजेची व्यवस्था करणे यासाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त वेळ आणि श्रम खर्च करावे लागतात. मशीनच्या साहाय्याने लागवड करताना या कामांची लगेच गरज नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. विशेषतः मजूर टंचाईच्या काळात लागवडीचा खोळंबा टाळण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत आहे..या कांदा लागवड मशीनवर रोपे सोडण्यासाठी साधारण पाच ते सहा मजूर लागतात. मशीनवर बसून मजूर एके एक रोप लागवड यंत्रणेत सोडतात. त्यासाठी त्यांना सतत वाकून किंवा खाली बसून रोपे लावण्याची गरज नसते. त्यामुळे शारीरिक कष्ट कमी होतात. मशीन पुढे सरकत असताना रोपे ठरावीक अंतरावर जमिनीत लावली जातात.ते अंतर आपण एक सारखे ठेवू शकतो.त्यामुळे कांदे पोसण्यात मदत होऊन एक सारखा कांदा निघेल.मशीनद्वारे कांदा लागवड एकसारख्या पद्धतीने होत असल्याने शेतात रोपांची मांडणी व्यवस्थित होते. लागवडीतील अंतर आणि सरळ रेषांमुळे पुढील आंतरमशागत करण्यासही सोय होते. या मशीनद्वारे कांदा लागवडीचा एकरी खर्च साधारण १० ते १४ हजार रुपये येतो.वाढती मजुरी, मजूर टंचाई अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आता आधुनिक यंत्रांकडे वळत आहेत. कांदा लागवड मशीनमुळे वेळेची बचत, श्रम कमी आणि एकसारखी लागवड असे फायदे मिळत असल्याने कांदा उत्पादकांसाठी हे तंत्रज्ञान दिलासादायक ठरत आहे..प्रगतीशील शेतकरी श्रीकांत बुगदे म्हणाले मी यावर्षी साडेतीन एकर कांदे ट्रॅक्टर कांदा लागवड मशिनणे लावले असून शेताची मशागत केल्यानंतर पारंपरिक कांदा लागवडीत शेतात करावे लागणारे वाफे व सारे पाडण्याचा खर्च वाचला तसेच कांदे लागवडीसाठी महिला मजूर,विज,पाणी यांची जुळवाजुळव करता होणारी धावपळ ही थांबली.प्रगतीशील शेतकरी विनायक शिंदे म्हणाले मी ही यावर्षी चार एकर कांदे मशीनने बेड पध्दतीने वर लावले आहेत.तसेच या मशिनवर सारे पध्दतीने कांदे लागवड करता येते.कांदे लावल्या नंतर थिंबक सिंचन,रेन पाईप किंवा स्पिकलर लावून पाणी देता येते.त्यामुळे पाणी बचत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.