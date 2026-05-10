चाकणमध्ये कांद्याच्या बाजारभावात घसरण

चाकण, ता. ९ : येथील महात्मा फुले बाजारात रविवारी (ता. १०) कांद्याची सुमारे साडेसहा हजार क्विंटल आवक झाली. मात्र, कांद्याचा बाजारभाव घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदील झाले आहेत. लिंबाच्या बाजारात मात्र आवक कमी तसेच उन्हाळ्यामुळे मागणी वाढल्याने भावात वाढ झाली आहे. त्यास घाऊक बाजारात प्रतिकिलोला २०० ते २५० रुपये मिळाले.
चाकण बाजारात कांद्यास प्रतवारीनुसार प्रतिकिलो सहा ते १३ रुपये भाव मिळाला. कांद्याचे भाव गडगडल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. कांद्याची निर्यात आखाती प्रदेशातील युद्धसदृश परिस्थितीमुळे ठप्प आहे. पुढील काळात कांद्याची निर्यात सुरू झाली तर कांद्याचे भाव वाढतील, असे व्यापारी माणिक गोरे, जमीरभाई काझी यांनी सांगितले.
लिंबाला मोठी मागणी
चाकण बाजारात सुमारे पाच टन लिंबाची अहिल्यानगर जिल्ह्यातून आवक होत आहे. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे लिंबाची मागणी वाढली आहे. आवक कमी व मागणी जास्त असल्याने लिंबाचे भाव वाढले आहेत. लिंबाचे बाजारभाव २०० ते २५० रुपये प्रतवारीनुसार प्रतिकिलोला मिळत असल्याचे व्यापारी विक्रम शिंदे यांनी सांगितले.
