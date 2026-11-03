पुणे

Junnar News: कांद्याचे दर वाढताच चोरट्यांचा डल्ला; कांदा चाळीतून ५१ गोणी लंपास

Onion Theft Farmer Loss: जुन्नर तालुक्यातील औरंगपूर येथे कांदा चाळीतून ५० किलो वजनाच्या ५१ कांदा गोणी अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्या. या घटनेत शेतकरी प्रभाकर भापकर यांचे सुमारे एक लाख दहा हजार रुपयांचे नुकसान झाले असून नारायणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Onion storage unit owned by farmer Prabhakar Bhapkar in Aurangpur, Junnar.

Onion storage unit owned by farmer Prabhakar Bhapkar in Aurangpur, Junnar.

esakal

रवींद्र पाटे
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नारायणगाव : औरंगपूर (ता. जुन्नर) येथील कांदा चाळीतील कांदा भरलेल्या प्रतिगोण 50 किलोग्रॅम वजनाच्या 51 कांदा गोणी अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्या आहेत. या प्रकरणी कांदा उत्पादक शेतकरी प्रभाकर संभाजी भापकर यांनी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण सपांगे यांनी दिली.

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