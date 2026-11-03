Junnar News: कांद्याचे दर वाढताच चोरट्यांचा डल्ला; कांदा चाळीतून ५१ गोणी लंपास

नारायणगाव : औरंगपूर (ता. जुन्नर) येथील कांदा चाळीतील कांदा भरलेल्या प्रतिगोण 50 किलोग्रॅम वजनाच्या 51 कांदा गोणी अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्या आहेत. या प्रकरणी कांदा उत्पादक शेतकरी प्रभाकर संभाजी भापकर यांनी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण सपांगे यांनी दिली..ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला एक लाख दहा हजार रुपयांचा फटका बसला आहे. कांद्याला बाजारभाव वाढल्यामुळे कांदा चाळीत साठवून ठेवलेल्या कांद्याच्या सुरक्षितेचा प्रश्न ऐराणीवर आला आहे..प्रभाकर भापकर हे कुटुंब समावेत निमगाव सावा येथे राहण्यास असून औरंगपूर येथील शेतीत त्यांची कांदा चाळ आहे. बाजार भाव वाढल्यानंतर विक्री करण्याच्या उद्देशाने एप्रिल महिन्यात काढलेला कांदा त्यांनी चाळीत साठवून ठेवला होता. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी कांदा विक्रीचा निर्णय घेतला होता.31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मजुरांच्या साह्याने चाळीतील कांदा 53 गोणीत भरून ठेवला होता..2 नोव्हेंबर 2026 रोजी सकाळी ते शेतावर गेले असता 53 पैकी 51गोणी चोरीला गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. चाळीच्या बाहेर वाहनाच्या टायरच्या खुणा त्यांना आढळून आल्या. याबाबतची तक्रार भापकर यांनी दोन नोव्हेंबर रोजी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात दिली. मोठा भांडवली खर्च करून उत्पादित केलेल्या कांद्यावर चोरट्यांनी डल्ला मारल्यामुळे भापकर यांना मोठा मनस्ताप झाला आहे. पोलिसांनी चोरट्यांचा शोध घ्यावा. अशी मागणी भापकर कुटुंबाने केली आहे..शेतमालाच्या वारंवार चोऱ्या: जुन्नर तालुक्यात यापूर्वी शेतातील द्राक्ष, सोयाबीन, डाळिंब, कांदा या पिकांसहगोठ्यातील बैल,गाय, म्हैस, शेळ्या या पाळीव जनावरांच्या सुद्धा चोऱ्या झाल्या आहेत. पाळीव जनावरे,काढणीस तयार झालेल्या शेतमाला बरोबरच कृषी पंप व केबलच्या चोऱ्या सुद्धा वारंवार होत आहेत.द्राक्ष, सोयाबीन, पाळीव जनावरे चोरणाऱ्या चोरट्यांना पोलिसांनी यापूर्वी अटक केली आहे. मात्र चोरीच्या घटना वारंवार होतच आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.