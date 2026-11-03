पुणे - कांद्याचे दर वाढल्याने चोऱ्यांमध्ये वाढ

कांद्याचे दर वाढल्याने चोऱ्यांमध्ये वाढ
औरंगपूर येथे ५१ गोणी कांद्याची चोरी
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नारायणगाव, जि. पुणे ः कांद्याचे दर वाढल्याने कांदा चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. औरंगपूर (ता. जुन्नर) येथील कांदा चाळीत साठवून ठेवलेल्या प्रत्येकी ५० किलो वजनाच्या ५१ गोणी कांद्याची अज्ञात चोरट्यांनी चोरी केली. या प्रकरणी कांदा उत्पादक शेतकरी प्रभाकर संभाजी भापकर यांनी नारायणगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
त्यानुसार अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक प्रवीण सपांगे यांनी दिली.
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला एक लाख दहा हजार रुपयांचा फटका बसला आहे. कांद्याला बाजारभाव वाढल्याने चाळीत साठवून ठेवलेल्या कांद्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भापकर हे कुटुंबासमवेत निमगाव सावा येथे राहतात. औरंगपूर येथील त्यांच्या शेतात कांदा चाळ आहे. बाजारभाव वाढल्यानंतर विक्री करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी एप्रिल महिन्यात काढलेला कांदा चाळीत साठवून ठेवला होता. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी कांदा विक्रीचा निर्णय घेतला होता. ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मजुरांच्या साह्याने चाळीतील कांदा ५३ गोण्यांमध्ये भरून ठेवला होता. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ते शेतावर गेले असता, ५३ पैकी ५१ गोण्या चोरीला गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. चाळीबाहेर वाहनाच्या टायरच्या खुणा आढळून आल्या. याबाबत भापकर यांनी २ नोव्हेंबर रोजी नारायणगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. मोठा भांडवली खर्च करून उत्पादित केलेल्या कांद्यावर चोरट्यांनी डल्ला मारल्याने भापकर यांना मोठा मनस्ताप झाला आहे. पोलिसांनी चोरट्यांचा शोध घ्यावा, अशी मागणी भापकर कुटुंबीयांनी केली आहे.
शेतीमालासह पशुधनाच्या
चोरीच्या घटना
शेतातील द्राक्ष, सोयाबीन, डाळिंब, कांदा या पिकांसह बैल, गाय, म्हैस, शेळ्या या पाळीव जनावरांच्या चोरीच्या घटनाही घडल्या आहेत. पाळीव जनावरे, काढणीस तयार झालेला शेतमाल याबरोबरच कृषिपंप आणि केबलच्या चोऱ्याही वारंवार होत आहेत. द्राक्ष, सोयाबीन आणि पाळीव जनावरे चोरणाऱ्या चोरट्यांना पोलिसांनी यापूर्वी अटक केली आहे. मात्र, चोरीच्या घटना वारंवार घडत आहेत.
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