पुणे

Online Betting : ऑनलाइन बेटिंगमुळे कर्ज झाल्याने संपविले जीवन; प्रथमेशच्या लेटर नोटमधील माहिती

स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना ऑनलाइन बेटिंगची सवय लागल्याने त्यातून प्रथमेशवर चार लाखांहून अधिक कर्ज झाले.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना ऑनलाइन बेटिंगची सवय लागल्याने त्यातून प्रथमेशवर चार लाखांहून अधिक कर्ज झाले. हे कर्ज कसे फेडायचे, या विवंचनेतून त्याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

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