Online Betting : ऑनलाइन बेटिंगमुळे कर्ज झाल्याने संपविले जीवन; प्रथमेशच्या लेटर नोटमधील माहिती

पुणे - स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना ऑनलाइन बेटिंगची सवय लागल्याने त्यातून प्रथमेशवर चार लाखांहून अधिक कर्ज झाले. हे कर्ज कसे फेडायचे, या विवंचनेतून त्याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..प्रथमेश दिलीप देशमुख (वय-२८, रा. खासापुरी, ता. परंडा, जि. धाराशीव या विद्यार्थ्याने बुधवारी (ता. ९) गळफास जीवन संपविल्याची घटना घडली होती. प्रथमेश मागील तीन ते चार वर्षांपासून पुण्यात राहत होता. सदाशिव पेठेतील नंदनवन सोसायटीमध्ये तो वास्तव्यास होता. बुधवारी त्याने राहत्या ठिकाणी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी प्रथमेशने दोन पानी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती..ही सुसाईड नोट पोलिसांच्या हाती लागली असून त्याआधारे तपास सुरू आहे. या नोटमध्ये प्रथमेशने कोणाकडून किती पैसे घेतले होते आणि त्या पैशांचे काय केले, याचा सविस्तर उल्लेख केल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. प्रथमेश ऑनलाइन बेटिंग करत होता. त्यातून त्याच्यावर चार लाखांपेक्षा अधिक कर्ज झाले होते. हे कर्ज कसे फेडायचे, या विवंचनेत तो होता. प्रथमेशवर कर्ज झाल्याची माहिती त्याच्या कुटुंबीयांना समजली होती..पुणे सोडून गावाकडे चल -आत्महत्येच्या तीन दिवसापूर्वी त्याचे दाजी व त्याचा एक मित्र त्याला भेटण्यासाठी पुण्यात आले होते. दोघांनी प्रथमेशला त्याच्या मित्रांसमोर समजावून सांगितले होते. तसेच पुणे सोडून गावाकडे चल, असा सल्ला देखील त्यांनी दिला होता..महागड्या दुचाकींची आवड -प्रथमेशला महागड्या दुचाकींची आवड होती. त्याने एक महागडी दुचाकीही खरेदी केली होती. ऑनलाइन बेटिंगमुळे झालेले कर्ज, आर्थिक विवंचना तसेच स्पर्धा परीक्षेत अपेक्षित यश मिळत नसल्याने तो मानसिक तणावात होता. या सर्व कारणांमुळे त्याने आत्महत्या केल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.