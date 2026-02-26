Pune News: एक टक्के बांधकामांनाच प्रदूषणाचे सेन्सर; पुण्यात हजारो प्रकल्पांवर नियंत्रणच नाही, कार्यवाहीचे महापौरांचे आदेश!

पुणे : पुण्यात तब्बल १८ हजार अधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. पण महापालिकेच्या नियमानुसार केवळ ६७८ बांधकामानांच सेन्सर लावण्याची सक्ती केली आहे. पण त्यापैकी आतापर्यंत केवळ १५३ ठिकाणी म्हणजे शहरातील एकूण बांधकामांपैकी एक टक्क्यापेक्षा कमी बांधकाम प्रकल्पांना हे सेन्सर बसविले गेले आहेत. हवा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झालेला असताना हजारो बांधकाम प्रकल्पांवर नियंत्रण नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी सर्व बांधकाम प्रकल्पांना सेंसर बसविण्याची सक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत..Konkan Tourism: पावसच्या खाडीत बोट सफारीतून कांदळवन पर्यटन; महिला गटाला रोजगार, पर्यटकांचा प्रतिसाद!.शहरात होणाऱ्या हवा प्रदूषणामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांवर ‘सकाळ’ने ‘गुदमरतोय श्वास’ या वृत्त मालिकेतून आवाज उठवला आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या आहेत. पुणे महापालिकेत आज बांधकामाच्या ठिकाणी होणारे हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक, महापालिकेचे कर्मचारी, अधिकारी यांच्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेत राष्ट्रीय शुद्ध हवा योजनेअंतर्गत ‘बांधकाम उत्सर्जन निरीक्षण प्रणाली’ म्हणजेच धुळीचे प्रमाण मोजणारे सेन्सर बसविण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. याबाबत महापौर नागपुरे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., उपायुक्त किशोरी शिंदे यावेळी उपस्थित होते..महापौर नागपुरे म्हणाल्या, ‘‘शहरातील पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बिल्टअप बांधकाम होत असलेल्या बांधकामांना हवेचे प्रमाण मोजणारे सेन्सर बसविले जाणार आहेत. आतापर्यंत १७५ ठिकाणी सेन्सर बसविले आहेत. उर्वरित ठिकाणी लवकरच सेन्सर बसवले जातील. यामुळे प्रकल्पांच्या ठिकाणच्या हवेची गुणवत्ता महापालिकेच्या डॅशबोर्डवर कळणार आहे. एका सेन्सरची किंमत ६० ते ७० हजार रुपये असून, त्यासाठीचा खर्च बांधकाम व्यावसायिकांना करावा लागणार आहे. बांधकाम स्थळांवर निर्माण होणारे पीएम १०० आणि पीएम २.५ हे प्रदूषणाचे स्तर सतत तपासले जातील. प्रदूषणाचा स्तर वाढल्यास संबंधितांना एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे कळविले जाईल. आणि पुढील कारवाई केली जाईल.’’.पृथ्वीराज बी. पी. म्हणाले, ‘‘शहरातील ६७८ बांधकाम प्रकल्पांचे बिल्टअप पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात हे सेन्सर बसविले जाणार आहेत. नंतर अन्य बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी याची अंमलबजावणी केली जाईल.’’.एक हजार चौरस मीटर बांधकामांनाही सक्ती करा : महापौरशहरातील १८ हजार बांधकाम प्रकल्पांपैकी केवळ ६७८ ठिकाणी सेन्सर बसविले जाणार आहे. त्यावर महापौर म्हणाल्या, ‘‘हवा प्रदूषण कमी करायचे असेल तर एवढ्या कमी बांधकाम प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवून काही होणार नाही. पाच हजार चौरस मीटरची मर्यादा ही आणखी कमी करून एक हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम होत आहे, अशा ठिकाणीही सेंसर लावण्याची सक्ती करा. त्याचा निर्णय त्वरित घ्या.’’.आरएमसी प्रकल्पांबाबत बैठकमहापालिकेने आज आयोजित केलेल्या बैठकीत केवळ बांधकामामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर चर्चा केली आहे. रेडीमिक्स प्रकल्पांबाबत (आरएमसी) चर्चा झालेली नाही. आरएमसी प्रकल्पांमधून प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तेथेही सेन्सर लावणे आवश्यक असून, त्यासंदर्भात आरएमसी प्रकल्पचालकांची बैठक घेतली जाईल, असे नागपुरे यांनी सांगितले..Shri Ram Temple: श्रीराम मंदिर हे भारतीयांचे ‘राष्ट्रमंदिर’: जगदीश आफळे; वर्षभरात ७० एकरचा परिसर खुला होणार!.सेन्सरचे आदेश डिसेंबरमध्येचमहापालिकेच्या बांधकाम विभागाने १७ डिसेंबर २०२५मध्ये परिपत्रक काढून सेन्सर बसविण्याची सक्ती केली होती. त्यासाठी पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम होत असलेल्या ठिकाणी १५ दिवसांत सेन्सर बसविण्याचे आदेश दिले होते. पण बहुतांश बांधकाम प्रकल्पांनी या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.