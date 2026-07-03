Pune News : खोदाई केलेले ४० टक्केच रस्ते पूर्ववत; दुरुस्तीत दिरंगाई, पुण्यात कामचुकार ठेकेदारांवर कारवाईचा इशारा

पुणे - शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी खोदलेल्या रस्त्यांपैकी केवळ ४० टक्के रस्ते दुरुस्त झाल्याने यंदा पुणेकरांना पावसाळ्यात खड्ड्यांचा सामना करावा लागणार आहे. रस्ते तातडीने पूर्ववत न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाईचा इशारा स्थायी समितीने दिला आहे.शहरातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी १८ कोटी रुपये खर्च करून सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरू आहे. सीसीटीव्ही प्रकल्पाअंतर्गत शहराच्या वेगवेगळ्या भागात दोन हजार २५० सीसीटीव्ही बसविले जाणार आहेत. त्यासाठी शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत मागील काही महिन्यांपासून २८ किलोमीटरचे रस्ते, पदपथांवर खोदाईची कामे केली आहेत..खोदाईची कामे पूर्ण झालेल्या ठिकाणाचे रस्ते तातडीने दुरुस्त करून पूर्ववत करणे बंधनकारक आहे. पावसाळा सुरू झालेला असतानाही शहरात सीसीटीव्हीसाठी खोदकाम सुरू आहे. अनेक ठिकाणी खोदाईची कामे पूर्ण झालेली असतानाही त्यांची दुरुस्ती करून रस्ते पूर्ववत केलेले नाहीत. त्यामुळे पावसाळ्यात संबंधित ठिकाणी पावसाचे पाणी साचणे, खड्डे पडणे, वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये सीसीटीव्हीच्या कामाबाबत चर्चा झाली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाकडून सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी खोदलेल्या रस्त्यांची माहिती, काम पूर्ण झालेल्या रस्त्यांची सद्यःस्थिती, उर्वरित कामाचा कालबद्ध आराखडा, तसेच विलंबाची कारणे याबाबत सविस्तर अहवाल मागविला.कामास विलंब करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई झाली आहे का, याचाही खुलासा करण्याचे आदेश भिमाले यांनी दिले. सर्व धोकादायक ठिकाणी तातडीने खड्डे बुजविणे, बॅरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर, सूचना फलक आणि आवश्यक प्रकाशव्यवस्था करावी, तसेच नागरिकांच्या तक्रारींवर २४ तासांच्या आत कार्यवाही करण्याची प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचेही आदेश देण्यात आले..पूर सतर्कतेसाठी ३५ लाखांचा खर्चमुळा-मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना पुराची पूर्वसूचना देण्यासाठी महापालिका यंदा ३५ लाख रुपये खर्च करणार आहे. यासाठी एका खासगी कंपनीची नियुक्ती केली असून, या खर्चाला स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. शहरातील पूरप्रवण क्षेत्रातील रहिवाशांना सतर्क करण्याचे काम आतापर्यंत महापालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत केले जात असे. मात्र, यंदा या कामासाठी बाह्य यंत्रणेची मदत घेतली जाणार आहे..या निर्णयामुळे महापालिकेची स्वतःची यंत्रणा सज्ज असताना खासगी कंपनीवर लाखो रुपये खर्च करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले, की संबंधित कंपनी केवळ सतर्कतेचे कामच करणार नाही, तर पुराशी संबंधित इतर तांत्रिक कामेही पाहणार आहे. नागरिकांचे जीवित व वित्त हानीपासून संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या विशेष मोहिमेमुळे पावसाळ्यात नदीकाठच्या नागरिकांना वेळेत माहिती मिळण्यास मदत होईल..खोदलेले रस्ते तातडीने दुरुस्त न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कडक कारवाई केली जाईल. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची सुरक्षा महत्त्वाची असून, सर्व खड्डे तातडीने बुजविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.