Shashikant Shinde : आगामी काळात युवकांना संधी व राजकीय बळ देणार

तळेगाव ढमढेरे - आगामी काळात छत्रपती, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांशी बांधील असलेल्या युवकांना राजकारणात संधी व राजकीय बळ देणार असून, युवकांनी समाजाभिमुख कर्तव्य बजावल्यास सर्वसामान्य जनता पाठीशी असते. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे विचार व पक्षाचे धोरण तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करावेत..शेतकरी, महिला, युवक, बेरोजगार, कामगार आदींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना मदत करावी, विधायक उपक्रमास प्राधान्य द्यावे असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केले.तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथे राहुलदादा करपे पाटील सोशल फाउंडेशन व मित्रमंडळींतर्फे गोकुळाष्टमीनिमित्त आयोजित केलेल्या दहीहंडी उत्सवात श्री शिंदे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी शिरूर- हवेलीचे माजी आमदार ॲड.अशोक पवार होते..यावेळी राहुल करपे यांनी राबवलेल्या विविध सामाजिक उपक्रमाचे कौतुक शशिकांत शिंदे व माजी आमदार अशोक पवार यांनी केले.यावेळी माजी आमदार अशोक पवार, जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब नरके, पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य राणी लंके, तालुकाध्यक्ष विश्वास ढमढेरे, पोलीस पाटील संघटनेचे राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे, माजी उपसभापती अनिल भुजबळ, आनंदराव हरगुडे, मीना सातव, शांताराम कटके, डॉ. एल. के. कदम, सोमनाथ भुजबळ, संजय जगताप, हनुमंत काळे, बाळासाहेब ढमढेरे, विद्या भुजबळ, रमेश भुजबळ, शिवाजी वडघुले, माजी उपसरपंच राजेंद्र जाधव, पक्षाचे आजी-माजी पदाधिकारी, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, तळेगाव ढमढेरे पंचक्रोशितील विविध गावचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..यावेळी नृत्यांगना हिंदवी पाटील व अभिनेत्री गायत्री दातार यांचा मनोरंजनाचा सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला. दहीहंडी फोडण्यासाठी १० मंडळांनी सहभाग घेतला.पिंपळगाव (ता. दौंड) येथील खलनायक साम्राज्य मोरया प्रतिष्ठान मंडळाने दहीहंडी फोडण्याचा मान मिळवला. प्रथम क्रमांकाच्या दहीहंडीसाठी ३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपयांचे बक्षीस व आकर्षक स्मृतीचिन्ह मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले. दहीहंडी उत्सवासाठी पंचक्रोशीतील युवक व महिला वर्ग तसेच बालगोपाळ आवर्जून उपस्थित होते.योगीराज उद्योग समूहाचे अध्यक्ष राहुल करपे यांनी स्वागत केले. आकाश वडघुले यांनी सूत्रसंचालन केले.