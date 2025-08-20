पुणे

Shashikant Shinde : आगामी काळात युवकांना संधी व राजकीय बळ देणार

शेतकरी, महिला, युवक, बेरोजगार, कामगार आदींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना मदत करावी, विधायक उपक्रमास प्राधान्य द्यावे.
तळेगाव ढमढेरे - आगामी काळात छत्रपती, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांशी बांधील असलेल्या युवकांना राजकारणात संधी व राजकीय बळ देणार असून, युवकांनी समाजाभिमुख कर्तव्य बजावल्यास सर्वसामान्य जनता पाठीशी असते. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे विचार व पक्षाचे धोरण तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करावेत.

