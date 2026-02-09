पुणे

Chandrakant Patil : राज्यातील विरोधकांची ताकद संपली; उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

पश्चिम महाराष्ट्रातील पाचही जिल्हा परिषदांवर महायुतीची सत्ता येईल. तर राज्यातील १२ पैकी ८ जिल्हा परिषदांमध्ये महायुतीचे अध्यक्ष असतील.
पुणे - पश्चिम महाराष्ट्रातील पाचही जिल्हा परिषदांवर महायुतीची सत्ता येईल. तर राज्यातील १२ पैकी ८ जिल्हा परिषदांमध्ये महायुतीचे अध्यक्ष असतील, असा दावा राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. राज्यात विरोधकांची राजकीय ताकद संपल्याचा टोला ही त्यांनी लगावला.

