Chandrakant Patil : राज्यातील विरोधकांची ताकद संपली; उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे - पश्चिम महाराष्ट्रातील पाचही जिल्हा परिषदांवर महायुतीची सत्ता येईल. तर राज्यातील १२ पैकी ८ जिल्हा परिषदांमध्ये महायुतीचे अध्यक्ष असतील, असा दावा राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. राज्यात विरोधकांची राजकीय ताकद संपल्याचा टोला ही त्यांनी लगावला. .पुणे महापालिकेतील महापौर व उपमहापौर निवडणूक झाल्यानंतर चंद्रकांत पाटील हे महापालिकेत आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.पाटील म्हणाले, 'विरोधकांची विश्वासार्हता संपली आहे. मेहनत आणि तयारी नसल्याने ते कमी पडत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला विकासकामे भाजपकडूनच होत असल्याचा विश्वास जनतेला वाटत असल्याने निवडणुकांमध्ये आम्हाला यश मिळत आहे..अजित पवार यांच्या निधनामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. त्यामुळेच आम्ही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला आम्ही सभा न घेण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही महायुती म्हणून आम्ही एकत्र आलो आहोत. आमचे राज्यात ८ अध्यक्ष असतील.नरेंद्र मोदी २५ वर्षे गुजरातमध्ये आणि त्यानंतर १५ वर्षांपासून देशाच्या राजकारणात स्थिर नेतृत्व देत आहेत. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रातही स्थिर सरकार आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत बोलताना पाटील म्हणाले की, आमदारकीच्या निवडणुका एप्रिल अखेरपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्यात वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि वाहतूक कोंडी हे प्रमुख प्रश्न असून, उड्डाणपूल उभारणीसह या समस्यांवर चर्चा करून महापालिकेचा विकास ‘मॉडेल’ स्वरूपात करावा लागेल. शहरी गरीब योजनेसारख्या योजना आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे पाटील यांनी सांगितले..पराभूतांना उमेदवारी नाहीमहापालिकेतील स्थायी समितीसह विविध विषय समित्यांवर कोणाची वर्णी लागणार, तसेच भाजपच्या कोट्यातून स्वीकृत नगरसेवक कोण होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्यावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महापालिका निवडणुकीत ज्या उमेदवारांचा पराभव झालेला आहे त्यांना आता स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी संधी मिळणार नाही.या कार्यकर्त्यांनी पाच वर्ष जनतेमध्ये राहून काम करणे अपेक्षित आहे. पण या निवडणुकीत ज्यांना उमेदवारी करण्यात आली होती, जे पुणे शहरासाठी भरीव योगदान येऊ शकतात. अशा कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल. हे स्वीकृत नगरसेवक पद अडीच वर्षासाठी देणार आहोत. त्यामुळे पाच वर्षात १४ कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..भाजपचा जनाधार भक्कम - मोहोळराज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक निकालाने भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपचा जनाधार भक्कम झाला आहे. हे या निकालातून मतदारांनी अधोरेखित केले आहे, असे मत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केले.पुणे महापालिकेत मोहोळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 'पुणे शहराने आपली वेगळी राजकीय संस्कृती जपली असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांच्या निधनामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी महापौर-उपमहापौर पदाची निवडणूक बिनविरोध करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला..पुणे हे देशातील सर्वोत्तम शहर घडवायचे आहे. त्यासाठी पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून पायाभूत सुविधा व विकास प्रकल्प साकारले जातील. महापालिका निवडणुकीतील विजय ही जबाबदारी असून, पुणेकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे काम महापालिकेतील भाजपचे सर्व नगरसेवक करतील,' असा विश्वासही मोहोळ यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.