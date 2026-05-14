पुणे

ट्रान्सजेंडर व एम.एस.एम. समुदायासाठी ओरल प्रेप विषयावर मार्गदर्शन व आरोग्य शिबिर

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १४ : येथील फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया, जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष आणि निरामय आरोग्यधाम यांच्या संयुक्त विद्यमाने जेंडर अँड एम्पॉवरमेंट कार्यक्रमांतर्गत नवी पेठेतील निरामय आरोग्यधाम कार्यालयात एम.एस.एम. व ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी ‘ओरल प्रेप’ या विषयावर प्रबोधन व आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
या शिबिरात डॉ. कविता चंडक यांनी ओरल प्री-एक्स्पोजर प्रोफिलॅक्सिसविषयी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात शहरातील ३५ एम.एस.एम. व ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनी सहभाग नोंदविला. सहभागींची वैद्यकीय तपासणी डॉ. क्षितिज भडंगे यांनी केली. एचआयव्ही, व्ही.डी.आर.एल., हिमोग्लोबिन व शुगर तपासणी व्यंकटेश कंची व प्रीती चौधरी यांनी केली. समुपदेशनाचे काम कल्पना गडगडे व संगीता जाधव यांनी पाहिले. परिचारिका नेहा जटला यांनी औषधांचे वितरण केले, तर जिया शेख, रमा गायकवाड व सुनीता पाटील यांनी नोंदणीची जबाबदारी पार पाडली.
निरामय आरोग्यधामचे प्रकल्प समन्वयक शिवाजी शिंदे, फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया सोलापूर शाखेचे ब्रँच मॅनेजर सुगतरत्न गायकवाड, कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र परदेशी व फिल्ड को-ऑर्डिनेटर आकाश गायकवाड आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशनच्या निशा जगदीश, डॉ. श्रीकांत येळेगावकर, डॉ. एन. बी. तेली, जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण केंद्राचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी कृष्णा सकट व निरामय आरोग्यधामच्या प्रकल्प प्रमुख सीमा कीणीकर व डॉ. भालचंद्र किणीकर यांचे मार्गदर्शन लाभले.

