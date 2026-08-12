पुणे - घराच्या छताचे काम करताना उंचावरून पडून गंभीर जखमी झालेल्या अहिल्यानगर येथील २८ वर्षीय तरुणाला उपचारासाठी दाखल केले; मात्र, उपचारादरम्यान तो मेंदूमृत (ब्रेन डेड) झाला. या दुःखाच्या प्रसंगातही त्याच्या कुटुंबीयांनी सामाजिक भान राखून त्याचे अवयवदान करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. यामुळे अवयव निकामी झालेल्या पुण्यासह नाशिक जिल्ह्यातील चार रुग्णांना नवे आयुष्य मिळणार आहे..दीपक भानुदास मुळेकर (वय-२८, रा. लोणीप्रवरा, ता. राहाता, जि. अहिल्यानगर) असे या तरुणाचे नाव आहे. मुळेकर हा रोजंदारीवर काम करत होता. रविवारी (ता. ९) आपल्या राहत्या घरी छताचे काम करत असताना तो दुसऱ्या मजल्यावरून खाली पडला. या अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याला तातडीने उपचारासाठी अहिल्यानगर येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र उपचारांना प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर त्याला ‘मेंदूमृत’ घोषित करण्यात आले..तरुण मुलाच्या निधनामुळे मुळेकर कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. अशा कठीण परिस्थितीतही मुळेकर यांच्या पत्नी आणि भावाने अवयवदानाचा निर्णय घेतला. रुग्णालयातील अवयव प्रत्यारोपण समितीने या प्रक्रियेसाठी कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केले..विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मुळेकर यांची फुफ्फुसे पिंपरीतील डी. वाय. पाटील रुग्णालय, यकृत सह्याद्री रुग्णालय आणि दोन्ही मूत्रपिंडे नाशिकमधील केआयएमएस मानवता रुग्णालयातील रुग्णांसाठी पाठवण्यात आली. मुळेकर कुटुंबीयांनी आप्ताच्या मृत्यूनंतरही माणुसकीचा नवा आदर्श समाजासमोर ठेवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.