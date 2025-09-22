Organ Donation: अवयवदानातून जपली समाजसेवेची परंपरा; सचिन फाफाळे यांच्या निधनानंतर कुटुंबाचा निर्णय, अनेकांना जीवनदान

शिवणे : येथील सचिन कुंडलिक फाफाळे (वय ४६) यांना कामावरून घरी येताना अचानक रक्तदाबाचा त्रास झाला आणि क्षणार्धात कुटुंबात अंधार दाटला. त्यांच्या उपचारासाठी कुटुंबीयांनी मोठी धावपळही केली, जीव वाचविण्यासाठी डॉक्टरांकडूनही अथक प्रयत्न सुरू होते, पण नियतीसमोर सगळे हतबल ठरले..तरीही या दुःखाच्या धक्क्यातून सावरत फाफाळे कुटुंबीयांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतला. स्वतःचा जिवलग गमावला असतानाही त्याचे अवयवदान करून इतरांना नवे जीवन देण्याचा हा निर्णय खऱ्या अर्थाने समाजसेवेची परंपरा जपण्याची अनमोल देणगी ठरला..सचिन हे व्यवसायाने मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह होते. पत्नी तृप्ती (गृहिणी), मुलगा साहिल आणि मुलगी स्वरा यांच्यासह ते शिवण्यातील आशीर्वाद सोसायटीत राहत होते. १० सप्टेंबरला संध्याकाळी पिंपरी-चिंचवडहून घरी येताना वारज्यात त्यांना घाम येऊन अस्वस्थता जाणवली. अचानक चक्कर आल्याने त्यांनी मुलाला बोलावले. .मुलगा साहिल व सोसायटीतील सदस्य राहुल पाटील तेथे पोहोचले आणि त्यांनी सचिन यांना तत्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्या रक्तदाबाच्या त्रासामुळे परिस्थिती गंभीर दिसल्याने त्यांना एरंडवण्यातील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. अतिदक्षता विभागात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. तेवढ्यात त्यांचे नातेवाईक रुग्णालयात दाखल झाले. मात्र १२ सप्टेंबरच्या रात्री त्यांच्या शरीराने प्रतिसाद देणे थांबविले आणि डॉक्टरांनी त्यांना ब्रेनडेड घोषित केले..काही वेळेनंतर डॉक्टरांनी सचिन यांच्या कुटुंबीयांना अवयवदानाची माहिती दिली. सचिन यांच्या पत्नी, आई-वडील, मुलगा, मुलगी व बहिणींसह सर्व नातेवाईक व सोसायटीतील सदस्यांनी यावर सकारात्मक निर्णय घेतला. त्यांच्या अवयवांचे दान दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात करण्यात आले. फाफाळे कुटुंबाने दुःखातून सावरत केलेल्या सामाजिक कार्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाने फाफाळे कुटुंबाला सन्मानपत्र प्रदान केले..सचिन यांचे आजोबा गणपतराव भिकाजी फाफाळे हे स्वातंत्र्यसैनिक होते, तर वडील कुंडलिक फाफाळे यांनी रयत शिक्षण संस्थेचे रजिस्ट्रार म्हणून कार्य केले. या सामाजिक कार्याच्या परंपरेला त्यांच्या कुटुंबाने उज्ज्वल पुढाकार दिला. माझ्या वडिलांचे अवयव दान केल्यामुळे अनेकांना नवीन जीवन मिळणार आहे. मी त्यांचा मुलगा असल्याचा मला अभिमान आहे.- साहिल फाफाळे, सचिन यांचा मुलगा.Premium|scorpion sting treatment: डॉ. हिम्मतराव बावस्कर; विंचूदंशावरील संशोधनातून आरोग्याच्या लढ्यात यशस्वी.मुलाच्या जाण्याचे दुःख अतिशय मोठे आहे, मात्र, माझा मुलगा मृत्यूनंतर इतरांना जीवन देऊन गेल्याचे समाधान वाटते.- अलका फाफाळे, सचिन यांच्या आई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.