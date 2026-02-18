पुणे

Women farmer Success: आंबळे येथे सेंद्रिय स्ट्रॉबेरीचा प्रयोग यशस्वी; वास्तुविशारद विद्या जगताप यांनी घेतले पाच गुंठ्यांत ६० हजाराचे उत्पन्न, तंत्रज्ञानाचा वापर!

Technology-based organic farming by woman architect: सेंद्रिय शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर; विद्या जगताप यांचा स्ट्रॉबेरी प्रयोग यशस्वी
Vidya Jagtap with her organic strawberry crop cultivated using modern techniques in Amble.

सकाळ वृत्तसेवा
माळशिरस : आंबळे (ता.पुरंदर) येथील उच्चशिक्षित महिला उद्योजिका विद्या विठ्ठल जगताप यांनी सेंद्रिय पद्धतीने स्ट्रॉबेरीची लागवड केली. व्यवसायाने वास्तुविशारद असलेल्या जगताप यांनी शेती क्षेत्रात काहीतरी वेगळा प्रयोग करण्याच्या हेतूने स्ट्रॉबेरी लागवडीचा निर्णय घेतला आणि यशस्वी उत्पादन घेतले. त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सेंद्रिय शेतीची सांगड घालत चांगले उत्पादन मिळविण्यात यश संपादित केले आहे.

