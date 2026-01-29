Ajit Pawar : ‘दादा गेले... कार्यकर्ते पोरके झाले’

पुणे

राष्ट्रवादी काँग्रेस असो, शिवसेना किंवा भाजप असा पक्षभेद विसरून प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत एकच भावना आहे. ‘आपला दादा हरपला.’
पुणे - अजित पवार हे केवळ एका पक्षाचे नेते नव्हते, तर तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा आधार, धीर आणि आत्मविश्वास होते. सामान्य घरातून आलेल्या कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर प्रेमाने हात ठेवून ‘मी आहे’ ही जाणीव देणारा नेता आज अचानक निघून गेला अन् हजारो कार्यकर्त्यांचे विश्व कोलमडले.

