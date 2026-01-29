Ajit Pawar : ‘दादा गेले... कार्यकर्ते पोरके झाले’

पुणे - अजित पवार हे केवळ एका पक्षाचे नेते नव्हते, तर तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा आधार, धीर आणि आत्मविश्वास होते. सामान्य घरातून आलेल्या कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर प्रेमाने हात ठेवून ‘मी आहे’ ही जाणीव देणारा नेता आज अचानक निघून गेला अन् हजारो कार्यकर्त्यांचे विश्व कोलमडले..राष्ट्रवादी काँग्रेस असो, शिवसेना किंवा भाजप असा पक्षभेद विसरून प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत एकच भावना आहे. ‘आपला दादा हरपला.’ ज्यांनी मंत्री, आमदार घडवले आणि ज्यांच्या विश्वासाने सामान्य कार्यकर्त्याला उभे केले, त्या दादांच्या जाण्याने राजकारणातच नाही तर माणसांच्या मनातही मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते योगेश वऱ्हाडे म्हणाले, ‘अजितदादा माझ्यासाठी सर्वस्व होते. माझ्यासारख्या सामान्य घरातील कार्यकर्त्यावर दादांनी विश्वास ठेवला. गेली अनेक वर्षे मी त्यांच्यासमवेत होतो. कधीही परकेपणाची भावना वाटली नाही. आज दादांच्या निधनामुळे माझे सर्व काही संपले आहे. हे दुःख सहन करण्यासारखे नाही. मी जास्त बोलू शकत नाही.’नितीन कदम म्हणाले, ‘आमच्यासोबत काही झाले तरी अजितदादा मोठा आधार होते. त्यांच्या अस्तित्वानेही आम्हाला ताकद मिळत होती. त्या हिमतीवर आम्ही काम करायचो. पक्षात तसेच सामाजिक काम करताना त्यांच्याकडून प्रोत्साहन मिळत होते. ते सर्वांना न्याय देणारे, कार्यकर्त्यांबद्दल आपुलकी वाटणारे नेते होते.’.‘माझी कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना अजितदादांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचा राज्याचा सरचिटणीस, सांस्कृतिक विभागाचा अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य अशा विविध पदांवर काम करण्याची संधी दिली. दादा माझ्यासाठी आधारवड होते. आता आमच्यासारख्या तरुण कार्यकर्त्यांनी कोणाकडे बघायचे,’ अशी भावना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली..राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते संजय गाडे म्हणाले, ‘सगळ्या कार्यकर्त्यांचा जिवाभावाचा नेता म्हणजे अजितदादा. पक्ष कार्यालयातील सेवकाच्या मुलाच्या लग्नाला दादा आले होते, त्याला मदतही त्यांनी केली होती. तळागाळातल्या कार्यकर्त्याला सन्मानाने वागवणारे, सर्वांपेक्षा आगळेवेगळे, बिनधास्त, सडेतोड नेते म्हणजे आमचे दादा होते. सर्वांना सोबत घेऊन जाणारे नेता आता पुन्हा होणार नाही.’‘अजित पवारांबद्दल तरुणांमध्ये प्रचंड आकर्षण होते. ग्रामीण भागात दादांचा दबदबा होताच, पण शहरी भागातील कार्यकर्त्यांमध्ये दादांची प्रचंड लोकप्रियता होती. अजूनही अजित पवार यांचे निधन झाले, या गोष्टीवर विश्वास बसत नाही अशी स्थिती आहे. कार्यकर्त्यांचा मार्गदर्शक हरवला आहे,’ अशी भावना भाजपचे कार्यकर्ते देवेंद्र असलेकर यांनी व्यक्त केली..‘आम्ही जरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते नसलो तरी आमच्यासाठी अजितदादा कायम आदर्श राहिले आहेत. दादांचा प्रशासनावरील प्रभाव, वक्तशीरपणा, कामातील नियोजन आणि नीटनेटकेपणा हे आमच्यासाठी शिकण्यासारख्या गोष्टी होत्या. त्यामुळेच आम्ही दादांचे फॅन होतो. आमच्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपुढे दादांचा आदर्श कायम राहील,’ असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कार्यकर्ते परेश खांडके यांनी सांगितले..विविध मान्यवरांची श्रद्धांजलीकामानिमित्त अनेक वर्षे अजित पवार यांच्या भेटी होत राहिल्या. काम करताना त्यांनी पक्षीय भेदभाव कधीही केला नाही. त्यांनी नेहमीच वरिष्ठांचा सन्मान केला, आदराची वागणूक दिली. पुण्याच्या विकासासाठी ते अजून हवे होते, असे वाटते. त्यांच्यासारखा नेता होणे नाही.- मोहन जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश काँग्रेसअजित पवार यांनी राज्याच्या विकासात, विशेषतः सिंचन, शेती आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. एक गतिमान आणि निर्णायक नेता अशी त्यांची ख्याती होती. त्यांची प्रशासकीय क्षमता आणि सार्वजनिक सेवेतील योगदान याचा जनमानसावर कायमचा प्रभाव पडला. त्यांची उणीव प्रत्येक क्षणी सर्वांना निश्चित जाणवेल यात शंका नाही.- बाबा कल्याणी, अमित कल्याणी, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, भारत फोर्ज लिमिटेड.आपण सामान्य माणसांशी नाळ जोडून असलेले तडफदार व्यक्तिमत्त्व, लोकांच्या प्रश्नांची जाण असलेला अभ्यासू आणि प्रशासनावर पकड असलेले लोकनेता गमावला आहे. ही पोकळी कधीही भरून न निघणारी आहे. मागील ४५ वर्षांहून अधिक काळापासून माझे आणि त्यांचे वैयक्तिक, कौटुंबिक नाते होते. मगरपट्ट्याच्या उभारणीपासून ते आजतागायतपर्यंत त्यांचा स्नेह होता.- सतीश मगर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मगरपट्टासिटी ग्रुपराज्याच्या विकासाला दिशा आणि गती देणारा कर्तबगार नेता हरपला. पुण्याशी त्यांचे भावनिक नाते होते. पुण्याचा आणि पिंपरी-चिंचवडचा विकास हा त्यांचा ध्यास होता. बांधकाम व्यावसायिक म्हणून त्यांच्याशी अनेकदा संबंध आला, प्रत्येकवेळी पुण्यातील बांधकामांची उंची वाढत असताना शहराच्या पर्यावरणाला अजिबात हानी होता कामा नये, याबद्दल ते आग्रही असायचे.- कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष, कोहिनूर ग्रुप.राजकीय प्रवासात अनेक वादळे आली. परंतु, समुद्रातील खडकाप्रमाणे धीरोदात्तपणे सामोरे जाणारे अजित पवार आता नसणार आहेत, ही कल्पनाच करवत नाही. प्रतिगामित्व आणि धर्मवादी राजकारणाची चढती असताना सत्तेत सहभागी होऊनही फुले- शाहू-आंबेडकर विचारप्रवाहाची बांधिलकी ढळू दिली नाही. राजकारणातील हा पुरोगामी आणि सभ्य चेहरा पुरोगामी महाराष्ट्रातील जनतेचे आशास्थान होते.- डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळकामगार प्रश्नांविषयी विधायक चर्चा घडवून आणल्या आणि कामगार संघटनेच्या कार्यात सक्रिय सहभाग नेहमीच घेत मोलाचे सहकार्य केले. त्यांचा कामातील बेधडक स्पष्ट करारीबाणा स्मरणात राहील.- डॉ. रघुनाथ कुचिक, भारतीय कामगार सेना.अजित पवार आणि एसटी कामगार संघटना यांचे नाते खूप घट्ट होते. ते नेहमीच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. कोरोनाकाळात एसटी कामगारांची चूल बंद पडू नये, म्हणून त्यांनी धाडसी निर्णय घेऊन एक हजार कोटी रुपये वेतनासाठी दिले. दरवर्षी पाच हजार नव्या बस एसटीला देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी घेतला होता.- संदीप शिंदे, अध्यक्ष आणि हनुमंत ताटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कामगार संघटनाएक अत्यंत कार्यक्षम आणि लोकप्रिय नेता महाराष्ट्राने गमावला आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला शोक झाला आहे. या दुःखाच्या काळात ख्रिस्ती समाज सर्व अपघातग्रस्त कुटुंबीयांबरोबर एकजुटीने उभा आहे.- बिशप सायमन आल्मेडा.अजितदादा पवार यांनी दूध संघाच्या ४० वर्षांच्या प्रवासात मला अध्यक्षपदाची संधी देऊन संघाच्या विकासासाठी मोठी जबाबदारी सोपवली. हे मी कधीही विसरणार नाही. धाडसी निर्णय, कामाची गती आणि अंमलबजावणी यासाठी दादांचे नेतृत्व नेहमीच ओळखले जाईल. त्यांच्या आकस्मिक जाण्याने महाराष्ट्राचे एक ताकदवान नेतृत्व हरपले आहे.- अॅड. स्वप्नील ढमढेरे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा दूध संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम 