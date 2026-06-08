पुणे

Pune Solapur Highway: धाराशिव आगाराची एसटी बस ब्रेक फेल; ४० प्रवासी थोडक्यात बचावले, चालकाने जीव धाेक्यात घातला, अन् काय घडलं!

Driver saves passengers after brake failure incident on highway: धाराशिव आगाराच्या एसटीचा ब्रेक निकामी होऊनही चालकाच्या प्रसंगावधानाने बस दुभाजकावर चढली; ४० प्रवासी सुखरूप, मोठा अपघात टळला
Horror on Highway: ST Bus Skids After Brake Failure, 40 Passengers Safe

Horror on Highway: ST Bus Skids After Brake Failure, 40 Passengers Safe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कुरकुंभ : पुणे-सोलापूर महामार्गावरील कुरकुंभ (ता. दौंड) परिसरातील मुक्कदमवाडी पुलावर धाराशिव आगाराच्या धावत्या एसटी बसचा अचानक ब्रेक निकामी झाला. मात्र, चालकाने प्रसंगावधान राखून बस थेट दुभाजकावर चढवल्याने मोठा अपघात टळला आणि बसमधील ४० प्रवासी सुखरूप बचावले.

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