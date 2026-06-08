Pune Solapur Highway: धाराशिव आगाराची एसटी बस ब्रेक फेल; ४० प्रवासी थोडक्यात बचावले, चालकाने जीव धाेक्यात घातला, अन् काय घडलं!

कुरकुंभ : पुणे-सोलापूर महामार्गावरील कुरकुंभ (ता. दौंड) परिसरातील मुक्कदमवाडी पुलावर धाराशिव आगाराच्या धावत्या एसटी बसचा अचानक ब्रेक निकामी झाला. मात्र, चालकाने प्रसंगावधान राखून बस थेट दुभाजकावर चढवल्याने मोठा अपघात टळला आणि बसमधील ४० प्रवासी सुखरूप बचावले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.धाराशिव आगाराची बस (एमएच २० बीएल ३९१३) पुण्याच्या दिशेने जात असताना रविवारी ही घटना घडली. महामार्गावर वाहनांची मोठी वर्दळ असताना अचानक ब्रेक निकामी झाल्याचे चालकाच्या लक्षात आले. .समोरच्या वाहनांना होणारी धडक टाळण्यासाठी चालकाने कौशल्याने बस दुभाजकावर चढवून थांबवली. यामुळे बस पुलाखाली कोसळण्यापासून वाचली. घटनेनंतर वाहकाने प्रवाशांना धीर देत दुसऱ्या बसची व्यवस्था करून दिली. मुक्कदमवाडी उड्डाणपूल उतरल्यानंतर असलेल्या तीव्र उतार आणि धोकादायक वळणामुळे येथे सतत अपघात होत आहेत. .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.परगावाहून येणाऱ्या चालकांना वळणाचा अंदाज येत नसल्याने हा भाग ‘मृत्यूचा सापळा’ बनला आहे. एमआयडीसीतील कामगारांनाही याचा फटका बसत असून, प्रशासनाने येथे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.