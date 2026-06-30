Pune: ओतूर येथे दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्या चालकास जुन्नर न्यायालयाचा दहा हजारांचा दंड

पराग जगतापओतूर: दारूच्या नशेत वाहन चालवून स्वतःसह इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या चालकास जुन्नर न्यायालयाने अवघ्या एका दिवसात दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावत कठोर संदेश दिला आहे..ओतूर येथील मोनिका चौकात रविवारी (ता. २८) सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास ओतूर पोलिसांनी वाहन तपासणीदरम्यान संजय कोंडाजी तांबे (वय ४७, रा. ओतूर, ता. जुन्नर) यास त्याच्या ताब्यातील महिंद्रा थार (क्र. एमएच १४ एलई ११२४) ही गाडी दारूच्या नशेत चालविताना ताब्यात घेतले. संबंधित वाहन ओझरकडून ओतूरकडे येत असताना ही कारवाई करण्यात आली..Pune Crime Cases : पुण्यात यापूर्वी झालेल्या फाशीच्या शिक्षा व त्यांचा घटनाक्रम.पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध मोटार वाहन कायदा कलम १८५ अन्वये गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ओतूर येथे वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असता तो मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणाचा दोषारोपपत्र तातडीने न्यायालयात दाखल करण्यात आले. त्यावर सुनावणी होऊन जुन्नर न्यायालयाने सोमवारी (ता.२९) आरोपीस दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला..ही कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार, जुन्नर विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओतूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगीरे, पोलीस हवालदार नामदेव बांबळे, पोलीस कॉन्स्टेबल शाम जायभाये व किशोर बर्डे यांनी केली..Premium|Konkan Rural Development : कोकणच्या मातीतील प्रेरणादायी यशोगाथा....यापुढे दारू पिऊन वाहन चालवताना आढळणाऱ्या चालकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असून दंडाबरोबरच कारावासाचीही शिक्षा होऊ शकते, असा इशारा प्रभारी अधिकारी ज्ञानेश्वर बाजगीरे यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.