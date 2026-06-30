पुणे

Pune: ओतूर येथे दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्या चालकास जुन्नर न्यायालयाचा दहा हजारांचा दंड

Junnar Court Imposes ₹10,000 Fine on Drunk Driver: ओतूर येथे दारू पिऊन महिंद्रा थार चालवणाऱ्या चालकाला जुन्नर न्यायालयाने अवघ्या एका दिवसात १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पराग जगताप

ओतूर: दारूच्या नशेत वाहन चालवून स्वतःसह इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या चालकास जुन्नर न्यायालयाने अवघ्या एका दिवसात दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावत कठोर संदेश दिला आहे.

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