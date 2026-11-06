Pune Crime: ओतूर पोलिसांचा दुचाकी चोरट्यांना दणका! तीन आरोपी अटकेत; पाच लाखांच्या नऊ मोटारसायकली जप्त

ओतूर: ता.जुन्नर येथील पोलिसांनी मोटारसायकल चोरीच्या गुन्ह्यांचा छडा लावत तीन आरोपींना अटक केली असून, त्यांच्याकडून सुमारे पाच लाख रुपये किमतीच्या नऊ चोरीच्या मोटारसायकली जप्त केल्या आहेत. या कारवाईमुळे ओतूरसह अकोले, संगमनेर आणि चाकण परिसरातील मोटारसायकल चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी दिली..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.याबाबत अधिक माहिती अशी की ता.३१ ऑक्टोबर रोजी रात्री ११ ते १ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ७.१० वाजण्याच्या दरम्यान ओतूर येथील चैतन्य विद्यालयासमोरील रस्त्यावरून दत्तात्रय बाळशिराम गिते यांची डिस्कव्हर मोटारसायकल (एमएच १४ बीएच ६३६७) अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली होती. याप्रकरणी ओतूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..या गुन्ह्याचा तपास करताना ओतूर पोलिसांच्या पथकाला ब्राह्मणवाडा-ओतूर रस्त्यावर संशयित तीन जण चोरीच्या मोटारसायकलवरून जात असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी संदीप गोरक्षनाथ गडख, वैभव विजय वावळे (दोघेही रा. अकोले परिसर, जि. अहिल्यानगर) आणि दीपक कुमा उंबरे (रा. मांडवे, ता. जुन्नर) यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे मोटारसायकलच्या कागदपत्रांची मागणी केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. तपासात संबंधित मोटारसायकल चोरीची असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर तिघांना अटक करण्यात आली..पोलिस कोठडीत अधिक चौकशी केली असता आरोपींनी त्यांचा साथीदार विशाल सुनील ठोंगीरे (रा. मुथाळणे, ता. जुन्नर) याच्या मदतीने आणखी आठ मोटारसायकली चोरल्याची कबुली दिली. या मोटारसायकली अकोले, संगमनेर, चाकण आणि ओतूर परिसरातून चोरल्याचे तपासात समोर आले. त्यानुसार पोलिसांनी एकूण नऊ मोटारसायकली जप्त केल्या आहेत. यामध्ये डिस्कव्हर, हिरो स्प्लेंडर आणि स्प्लेंडर प्लस या दुचाकींचा समावेश आहे..ही कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार आणि जुन्नर विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओतूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगीरे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...या कारवाईत पोलीस उपनिरीक्षक युवराज जाधव, पोलीस उपनिरीक्षक आमणे तसेच पोलीस हवालदार नरेंद्र गोराणे, दिनेश साबळे, महेंद्र पाटील, बाळशिराम भवारी, धनंजय पालवे, पोलीस कॉन्स्टेबल ज्योतीराम पवार, आशिष जगताप, श्यामसुंदर जायभाये, विशाल गोडसे आणि अतुल भेके यांनी सहभाग घेतला. मोटारसायकल चोरीच्या गुन्ह्यांचा तपास करून नऊ दुचाकी हस्तगत करण्यात ओतूर पोलिसांना यश आले असून, या कारवाईमुळे दुचाकी चोरट्यांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.