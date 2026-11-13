Road Accident: ओतूरजवळील उदापूर येथे अपघातात तरुणाचा मृत्यू; हेल्मेट वापराच्या महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

ओतूर : रस्ते अपघातात तरुणांचे बळी जाण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गुरुवारी उदापूर गावच्या हद्दीत अहिल्यानगर–कल्याण महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात ओंकार दिनकर अमूप या तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असतानाच दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षिततेचा आणि हेल्मेट वापराच्या महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..तरुणांनो, हेल्मेट घालणे ही केवळ पोलिसांची सक्ती किंवा दंड टाळण्याची बाब नाही, तर स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी घेतलेली महत्त्वाची खबरदारी आहे.ओंकारने हेल्मेट घातले असते तर कदाचित त्याचा जीव वाचण्याची शक्यता निर्माण झाली असती.कारण या अपघातात ओंकार च्या डोक्याला गंभीर मार लागून दुखापत झालेली दिसून आली..जर तो हेल्मेट घालून असता तर कदाचित ओंकार आपल्यामध्ये असता.तरीही या घटनेतून प्रत्येक दुचाकीस्वाराने बोध घेणे गरजेचे आहे.अनेक तरुण हेल्मेट जवळ असूनही ते डोक्यावर घालत नाहीत. काहींना हेल्मेटमुळे गैरसोय होते, हेल्मेटची अडचण वाटते.तर काहींना आपल्या वाहन चालविण्याच्या कौशल्याचा अतिआत्मविश्वास असतो. मात्र, रस्त्यावर अपघात सांगून होत नाही. समोरून येणाऱ्या वाहनाची चूक, अचानक उद्भवलेली परिस्थिती किंवा वाहनावरील नियंत्रण सुटणे, यामुळे क्षणात आयुष्य बदलू शकते.हेल्मेट हे अपघात रोखू शकत नसले तरी अपघाताच्या वेळी डोक्याला होणाऱ्या गंभीर दुखापतीचा धोका कमी करण्यास मदत करते. त्यामुळे दुचाकी चालवताना चालकासह मागे बसणाऱ्या व्यक्तीनेही दर्जेदार, योग्य आकाराचे हेल्मेट व्यवस्थित पट्टा लावून वापरणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर वेगावर नियंत्रण, वाहतूक नियमांचे पालन आणि वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर टाळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..ओंकारच्या दुर्दैवी मृत्यूने एका कुटुंबाचा आधार हिरावला आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी तरुणांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. घरातून दुचाकी घेऊन बाहेर पडताना हेल्मेट डोक्यावर असू द्या. कारण तुमची वाट केवळ तुम्ही पाहत नाही, तर घरी तुमची आई, वडील, पत्नी, मुले आणि कुटुंबीयही पाहत असतात.लक्षात ठेवा, हेल्मेट डोक्यावर असेल तरच त्याचा उपयोग होतो; गाडीच्या हँडलला अडकवून किंवा हातात घेऊन फिरण्यात अर्थ नाही..सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे म्हणाले की सर्व वाहनचालकांनी घरी आपली कोणतीही वाट पाहत आहे हे लक्षात घेऊन वाहतूकीचे नियम पाळावे.दुचाकी चालकांनी आपल्या सुरक्षेसाठी सक्तीने हेल्मेट वापरणे गरजेचे असून हेल्मेट मुळे अपघात दुचाकीस्वार यांना जिवदान मिळालेली कित्येक उदाहरणे आहेत.प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉक्टर वैष्णवी ठिकेकर म्हणाल्या की ओंकार अमूप यांच्या डोक्याला गंभीर इजा झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते .जर त्यांनी हेल्मेट वापरले असते तर कदाचित त्यांना जिवदान भेटले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.