Pune Protest NEET Paper : ‘नीट’ पेपरफुटीवरून पुण्यात संतापाचा भडका; केंद्रीय शिक्षणमंत्री, पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - ‘पेपर तुमचा आणि नाहक बळी मात्र विद्यार्थ्यांचा...’ अशा संतप्त शब्दांत भावना व्यक्त करत, पेपरफुटीच्या निषेधार्थ पुण्यात सोमवारी जनक्षोभ उसळला. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सुरू असलेला खेळ थांबवून शिक्षणव्यवस्थेत तत्काळ पारदर्शकता आणावी, तसेच या ढिसाळ कारभाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री आणि पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी शाळकरी मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत हजारो पुणेकर रस्त्यावर उतरले..पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि ‘कॉकरोज जनता पार्टी’ यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पुण्यातील रेल्वे स्थानक परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर सोमवारी (ता. २०) हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये विद्यार्थी, युवक, पालक आणि विविध सामाजिक संघटनांचे सुमारे पाच ते सहा हजार नागरिक सहभागी झाले होते. यावेळी ‘नरेंद्र-धर्मेंद्र राजीनामा द्या’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता..डफ वाजवत चळवळीची गीते म्हणत, पुणेकरांनी या आंदोलनात आपला रोष व्यक्त केला. ‘शिक्षा है सबका अधिकार, नहीं चलेगा इसका व्यापार’, ‘इंकलाब जिंदाबाद’, ‘जय भीम’, ‘जुल्म का जवाब देना चाहिए जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से’, ‘हम हमारा हक मांगते, नहीं किसीसे भीख मांगते’ अशा घोषणा देत केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणांचा तीव्र निषेध करण्यात आला..यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाल्याचा आरोप केला. शिक्षणव्यवस्थेत पारदर्शकता आणावी, पेपरफुटीच्या घटनांसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि सर्वांसाठी दर्जेदार व परवडणारे शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी या परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.कृष्णा जाधव म्हणाले, ‘शिक्षण व्यवस्थेचा बाजार झाला आहे. टीईटीपासून ते नीटपर्यंत पेपर फुटत आहेत. यासाठी जबाबदार कोण? शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांना अटक केली जात आहे, ही देशाची हुकूमशाहीकडे होणारी वाटचाल आहे.’ तर पीएचडी विद्यार्थिनी ज्योत्स्ना सोनकुसरे म्हणाल्या, ‘नीट पेपरफुटीमुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, ती आत्महत्या नसून तो खून आहे आणि याला शिक्षण मंत्रालय जबाबदार आहे. सरकारने केवळ माफी मागून चालणार नाही, तर राजीनामा दिला पाहिजे..सरकारी शाळा बंद करून खासगीकरण वाढवले जात आहे, हे वेळीच रोखले नाही तर गरिबांना शिक्षण मिळणार नाही.’ ‘सध्याच्या घडीला किमान सरकारने चर्चेसाठी पुढे यायला हवे. हजारो तरुण काहीतरी सांगू इच्छित आहेत, पण सरकारमध्ये ते ऐकण्याची हिंमत नाही. मुलांनी गुणांसाठी किंवा रँकसाठी जीव देऊ नये. या व्यवस्थेची जबाबदारी कोणीतरी घेतलीच पाहिजे,’ असे मत ज्येष्ठ नागरिक गौरी देशमुख यांनी व्यक्त केले..शाळकरी मुलांपासून ज्येष्ठांचा सहभागया आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात सर्वसामान्य नागरिक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. काही पालक आपल्या लहान मुलांना घेऊन आले होते, तर काही विद्यार्थी थेट शाळेतून आंदोलनात सहभागी झाले होते. इयत्ता सहावीत शिकणारी आध्या भगत म्हणाली, ‘‘मी आज थेट शाळेतून या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले आहे. ‘नीट’सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे देशभरातील अनेक गुणवान मुलांनी नैराश्यातून आत्महत्या केल्या आहेत, हे अत्यंत भयानक आहे. विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी असा खेळ सुरू असतानाही सरकारकडून यावर कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाहीये. माझ्या उज्वल भविष्यासाठी सक्षम शिक्षण व्यवस्था हवी आहे. त्यामुळे मी या आंदोलनात सहभागी झाले आहे.’.‘हे सरकार केवळ लाठ्या आणि गोळ्यांच्या बळावर राज्य करू पाहत आहे. दिल्लीतील लाठीचार्ज आणि पुण्यातील दडपशाहीचा आम्ही निषेध करतो. हे आंदोलन केवळ पेपरफुटीपुरते मर्यादित नसून बेरोजगारी आणि शिक्षणाच्या खासगीकरणाविरुद्धचा हा उद्रेक आहे. शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच या सरकारला विद्यार्थ्यांसमोर झुकावे लागेल. इथून पुढे हा लढा अधिक तीव्र होईल.’- अजित अभ्यंतर, अध्यक्ष, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.