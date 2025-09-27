Ajit Pawar : भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार नको, अजित पवार; पुणे जिल्हा बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत संचालक मंडळाला इशारा

पुणे : ‘‘येत्या काळात बँकेत एक हजाराहून अधिक पदांसाठी भरती होणार आहे. त्यावेळी पुणे जिल्ह्यातील सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य देण्यासाठी शक्य तेवढी मदत करू,’’ असे आश्वासन देतानाच ‘‘भरती प्रक्रियेत काही गडबड झाल्याचे कानावर आल्यास अजिबात खपवून घेणार नाही,’’ असा इशाराही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला शुक्रवारी दिला..पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची १०८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी झाली. त्यावेळी पवार यांनी इशारा दिला. यावेळी बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, कृषिमंत्री आणि संचालक दत्तात्रेय भरणे, सर्व संचालक मंडळ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई उपस्थित होते. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने केलेली कामगिरी आणि संचालक मंडळाच्या कारभाराचे पवार यांनी कौतुक केले..सभेच्या सुरुवातीला तीन लाखांपर्यंत शून्य कर्जाची रक्कम वाढून पाच लाख रुपये करावी, पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करावी, विकास सोसायटीतील केडर सचिवांचा दिवाळी बोनस १३ हजार ५०० वरून २५ हजार रुपये करावा, शेतकऱ्यांच्या मुलांना परदेशी शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जाची रक्कम ७५ लाखांपर्यंत करावी, बँकेत भरती करताना पुणे जिल्ह्यातील सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य द्यावे, अशा विविध मागण्या सभासद शेतकऱ्यांनी केल्या..Pune Rain Updates : पुण्याच्या घाटमाथ्यावर आज ‘ऑरेंज अलर्ट’.तो धागा पकडून पवार म्हणाले, ‘‘बँकेत विविध पदांच्या एक हजार ८० जागांची भरती होणार आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात तीनशेहून अधिक जागांची भरती झाली आहे. लवकरच पावणेचारशे जागांची भरती होणार आहे. परंतु, या भरतीसाठी सहकार खाते, नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेने काही निकष ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार भरती होणार आहे. मात्र, ती करताना जिथे जिल्ह्यातील सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना न्याय देता येईल, त्यासाठी प्रयत्न करू.’’.केडर सचिवांची मागणी मान्यकेडर सचिवांची २५ हजारांची मागणी पवार यांनी मान्य केली. तसा ठराव संचालक मंडळाच्या बैठकीत करण्याच्या सूचना त्यांनी संचालक मंडळाला देऊन ते म्हणाले, ‘‘तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या जवळपास दोन लाख ८८ हजार आहे. त्याच्या व्याजापोटीचा हिस्सा केंद्र, राज्य आणि काही हिस्सा बँक उचलते. त्यासाठी नऊ कोटींचा बोजा बँकेवर येतो. ही रक्कम पाच रुपये केल्यास अवघ्या दोन हजार ४०० सभासदांना फायदा होईल. परंतु, त्यापोटी बँकेवर आणखी नऊ कोटींचा बोजा वाढेल, त्यामुळे हे करणे शक्य नाही.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.