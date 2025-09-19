पुणे

Pune News : लोकअदालतीमध्ये एक हजार प्रकरणे निकाली; महावितरणकडून दोन कोटींची वसुली

Lok Adalat : पुण्यात महावितरणने राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून १०५७ प्रकरणांतून २ कोटी १८ लाखांची वसुली केली असून, थकबाकीदार व वीजचोरी प्रकरणांवर कडक कारवाई सुरू आहे.
MSEDCL Resolves 1,057 Cases in Lok Adalat"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये महावितरणची एक हजार ५७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांतून दोन कोटी १८ लाखांची वसुली झाली.

