TET Exam : राज्यातील सव्वा दोन लाखांहून अधिक शिक्षक देणार ‘टीईटी’ परीक्षा; २८ जूनला होणार ‘टीईटी’ परीक्षा

पुणे - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०२६’ (टीईटी) यंदा २८ जून रोजी होणार आहे. राज्यातील तब्बल दोन लाख २६ हजार २६३ शिक्षक ही पात्रता परीक्षा देणार आहेत. सध्या सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांसह नियमित परीक्षार्थी अशा एकूण चार लाख २८ हजार १२२ परीक्षार्थींनी टीईटी परीक्षेसाठी नोंदणी केली असून यांनी पेपर एक आणि पेपर दोन मिळून एकूण सहा लाख १२५ अर्ज केले आहेत..राज्यातील ३७ जिल्हास्तरावर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी एकूण एक हजार ७२९ परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे. टीईटी परीक्षेतील ‘पेपर एक’साठी ७०१ केंद्र, तर ‘पेपर दोन’साठी एक हजार २८ केंद्रावर वर्ग खोल्या, प्रवेश, लॉबी, केंद्र संचालक कक्ष असे एकूण १८ हजार ७१७ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.या परीक्षेसाठी एक लाख ९० हजार ६६९ पुरुष आणि दोन लाख ३७ हजार ४४८ महिला आणि पाच तृतीयपंथी अशा एकूण चार लाख २८ हजार १२२ परीक्षार्थींनी ‘पेपर एक’ आणि ‘पेपर दोन’ असे मिळून सहा लाख १२५ अर्ज भरले आहेत. यात सात हजार १३९ दिव्यांगांचा समावेश आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे आणि आयुक्त महेश चोथे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..‘राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये मुरगुड पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न केलेल्या एकूण २२ परीक्षार्थींची परीक्षेमधील संपादणूक रद्द करण्यात आली आहे. ‘टीईटी- २०२६’च्या परीक्षेची प्रवेशपत्र परीक्षार्थींच्या लॉगिनमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून दिली असून ती प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून घ्यावीत. वेळेवर धावपळ टाळण्यासाठी आपल्या परीक्षा केंद्राचा पत्ता अगोदरच माहिती करून घ्यावा.’- महेश चोथे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद.परीक्षा कालावधी -तपशील : परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहण्याची वेळ : यानंतर प्रवेश मिळणार नाही : प्रत्यक्ष परीक्षा सुरू होण्याचा कालावधीपेपर एक : सकाळी ८.३० वाजता : सकाळी १०.१० नंतर : सकाळी १०.३० ते दुपारी १.००पेपर दोन : दुपारी १२.३० वाजता : दुपारी २.१० नंतर : दुपारी २.३० ते सायंकाळी ५.००.परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या परीक्षार्थींची संख्या -पेपर : परीक्षेसाठी अर्ज केलेले : वर्ग खोल्यापेपर एक : २,५८,०६१ : १०,९४६पेपर दोन : ३,४२,०६४ : १४,५६८एकूण : ६,००,१२५ : ---.‘टीईटी’ परीक्षेला नोंदणी केलेले परीक्षार्थी -जिल्हा : पेपर एक आणि दोन मिळून नोंदणी केलेल्या परीक्षार्थींची एकूण संख्या : शिक्षकांची संख्यापुणे : ४५,५६२ : १७,५०७अहिल्यानगर : ३१,६५५ : १२,४५०सोलापूर : २८,२९८ : ११,४५६नाशिक : ४१,२८० : १६,४९८कोल्हापूर : २३,८८२ : ८,३६५छत्रपती संभाजीनगर : २९,४१४ : १०,६४७नागपूर : १७,०७२ : ५,७५३नांदेड : ३०,०७६ : ९,५४१.माध्यमनिहाय परीक्षार्थींची संख्या -माध्यम : एकूण परीक्षार्थी (पेपर एक आणि दोन मिळून)मराठी : २,५७,३८७इंग्लिश : २४,४३२उर्दू : २८,५०५हिंदी : २,८७,२५३बंगाली : ३३८कन्नड : १,९२४तेलगू : ६०गुजराथी : २११सिंधी : १५एकूण : ६,००,१२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.