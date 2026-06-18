पुणे

TET Exam : राज्यातील सव्वा दोन लाखांहून अधिक शिक्षक देणार ‘टीईटी’ परीक्षा; २८ जूनला होणार ‘टीईटी’ परीक्षा

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०२६’ (टीईटी) यंदा २८ जून रोजी होणार आहे.
TET Exam

TET Exam

Sakal
मीनाक्षी गुरव
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पुणे - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०२६’ (टीईटी) यंदा २८ जून रोजी होणार आहे. राज्यातील तब्बल दोन लाख २६ हजार २६३ शिक्षक ही पात्रता परीक्षा देणार आहेत. सध्या सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांसह नियमित परीक्षार्थी अशा एकूण चार लाख २८ हजार १२२ परीक्षार्थींनी टीईटी परीक्षेसाठी नोंदणी केली असून यांनी पेपर एक आणि पेपर दोन मिळून एकूण सहा लाख १२५ अर्ज केले आहेत.

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