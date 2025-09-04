Pune Municipal Corporation Election: हरकतींसाठी आज शेवटची संधी; पुणे महापालिकेच्या प्रभागरचनेवर दिवसभरात एक हजार सूचना

पुणे : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या प्रारूप प्रभागरचनेसाठी आज दिवसभरात एक हजार हरकती-सूचना नोंदविण्यात आल्या. आतापर्यंत दोन हजार ५२७ हरकती व सूचनांची नोंद महापालिकेकडे झालेली आहे. उद्या (ता. ४) शेवटचा दिवस असल्याने मोठ्या प्रमाणात हरकती-सूचना नोंदविल्या जाण्याची शक्यता आहे..निवडणूक आयोगाने पुणे महापालिकेसाठी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर केली आहे. त्यामध्ये ४१ प्रभाग असून १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. ही प्रभागरचना करताना समाविष्ट गावांमधील व उपनगरांमधील प्रभाग लोकसंख्या आणि भौगोलिकदृष्ट्या मोठे झालेले आहेत तर, मध्यवर्ती भागातील प्रभाग तुलनेने लहान झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी नैसर्गिक हद्दी ओलांडून प्रभागरचना केल्याने विरोधकांकडून त्यावर आक्षेप घेतला जात आहे. अनेक प्रभागांची नावे बदलण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..प्रभागरचना अंतिम करण्यासाठीच्या वेळापत्रकानुसार २२ ऑगस्ट ते चार सप्टेंबर या दरम्यान प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी मुदत दिलेली आहे. आज दिवसभरात ९९९ हरकती-सूचना महापालिकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. यामध्ये प्रभाग क्रमांक तीन विमाननगर लोहगाव येथून २५०, प्रभाग क्रमांक २४ कमला नेहरू रुग्णालय-रास्ता पेठ येथून २१९, प्रभाग क्रमांक ३४ नऱ्हे-वडगाव बुद्रूक येथून २४२ हरकती व सूचना नोंदविल्या गेल्या आहेत तर, निवडणूक कार्यालयाकडे ३४४ हरकती व सूचना आलेल्या आहेत..हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी गुरुवारी (ता. ४) शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे शहराच्या विविध भागांतून हरकती प्रशासनाकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. हरकतींचा आकडा तीन हजारांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मंगळवारी (ता. २) सायंकाळपर्यंत ७८५ हरकती नोंदविल्या गेल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात हा आकडा ९४१ इतका असल्याचे समोर आले आहे..प्रारूप प्रभागरचनेवरील २५० हरकतींवर सुनावणीजिल्ह्यातील १४ नगरपरिषद आणि तीन नगरपंचायतींच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर दाखल हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरूवात केली आहे. आज पहिल्याच दिवशी २५० हरकती आणि सूचनांवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासमोर सुनावणी झाली..जिल्हा प्रशासनाकडे १४ नगरपरिषदांसाठी २८२ आणि तीन नगरपंचायतींसाठी १३६ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. बुधवारी बारामती, लोणावळा, दौंड, तळेगाव, शिरूर, जुन्नर आणि फुरसुंगी-उरुळी देवाची या नगरपरिषदा तसेच माळेगाव नगरपंचायतीच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर १८० हरकतदारांच्या उपस्थितीत २५० हरकतींवर सुनावणी झाली..गुरुवारी (ता. ४) सासवड, भोर, चाकण, आळंदी, राजगुरुनगर या नगरपरिषदा तसेच मंचर आणि वडगाव मावळ नगरपंचायतींच्या उर्वरित १६८ हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. तर नव्याने स्थापन झालेल्या फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेतून ६६ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत..Pune News : भारतातील पहिली ‘एडीएएस टेस्ट सिटी’ पुण्यात; ‘एआरएआय’तर्फे उभारणी.राजगुरूनगरमधून ५१, भोरमधून ४६, सासवडमधून ३२, लोणावळ्यातून ३०, आळंदीमधून २३ तर तळेगाव आणि जुन्नरमधून प्रत्येकी एक हरकत जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. माळेगाव बुद्रूक नगरपंचायतीतून १३६ हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. प्रारूप प्रभागरचना करताना नैसर्गिक हद्द विचारात घेतली नाही, वस्ती एकसंध न ठेवल्याच्या हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. नगरपरिषदांसाठी ९ ते ११ सप्टेंबर आणि नगरपंचायतींसाठी ९ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव तयार करून अंतिम मान्यतेसाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविणार आहे तर २६ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान अंतिम प्रभागरचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.