पुणे

Pune Municipal Corporation Election: हरकतींसाठी आज शेवटची संधी; पुणे महापालिकेच्या प्रभागरचनेवर दिवसभरात एक हजार सूचना

Pune Elections: पुणे महापालिकेच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर आतापर्यंत २,५२७ हरकती व सूचना दाखल झाल्या आहेत. उद्या अखेरचा दिवस असल्याने आकडा तीन हजारांवर जाण्याची शक्यता आहे.
Pune Municipal Corporation Election
Pune Municipal Corporation Electionsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या प्रारूप प्रभागरचनेसाठी आज दिवसभरात एक हजार हरकती-सूचना नोंदविण्यात आल्या. आतापर्यंत दोन हजार ५२७ हरकती व सूचनांची नोंद महापालिकेकडे झालेली आहे. उद्या (ता. ४) शेवटचा दिवस असल्याने मोठ्या प्रमाणात हरकती-सूचना नोंदविल्या जाण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Pune Municipal Election
election pune
pune municipal corporation election
pune corporation
pune muncipal corporation
Public Objections and Suggestions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com