Leopard : चाकण परिसरात ६० बिबट्यांचा वावर; २५ पिंजरे उपलब्ध

चाकण परिसरातही बिबट्या मोठ्या प्रमाणात वावरत आहे. चाकण परिसरात सुमारे ६० बिबटे वावरत असल्याची वनविभागाची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
चाकण - चाकण परिसरातही बिबट्या मोठ्या प्रमाणात वावरत आहे. चाकण परिसरात सुमारे ६० बिबटे वावरत असल्याची वनविभागाची माहिती आहे. यापूर्वी चाकण परिसरात काही बिबटे पकडलेले आहेत.अजूनही बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. चाकण वनविभागाच्या हद्दीत ऊस क्षेत्र काही गावात आहे.

Leopard
Forest department
chakan

