Velhe Accident : तीव्र उतारावर नियंत्रण सुटले अन् टेम्पो पलटी; पाबे घाटात भीषण अपघात; १३ मजुर जखमी!

Tempo Overturn : पाबे घाट उतरताना बांधकाम मजुरांनी भरलेला टेम्पो पलटी होऊन तेरा मजूर जखमी झाले. तीव्र उतार आणि घाट रस्त्यांवरील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मनोज कुंभार-वेल्हे
वेल्हे,(पुणे) : पुण्याहून राजगड तालुक्यामध्ये बांधकाम मजूर घेऊन येणारा टेम्पो पाबे घाट उतरल्यानंतर पलटी होऊन झालेल्या अपघातामध्ये आठ परप्रांतीयसह 13 मजूर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती वेल्हे पोलिसांकडून मिळाली असून याबाबत ठाण्यामध्ये कोणतीही तक्रार दाखल झाली असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

