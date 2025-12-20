Velhe Accident : तीव्र उतारावर नियंत्रण सुटले अन् टेम्पो पलटी; पाबे घाटात भीषण अपघात; १३ मजुर जखमी!

वेल्हे,(पुणे) : पुण्याहून राजगड तालुक्यामध्ये बांधकाम मजूर घेऊन येणारा टेम्पो पाबे घाट उतरल्यानंतर पलटी होऊन झालेल्या अपघातामध्ये आठ परप्रांतीयसह 13 मजूर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती वेल्हे पोलिसांकडून मिळाली असून याबाबत ठाण्यामध्ये कोणतीही तक्रार दाखल झाली असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..पुण्याहून राजगड तालुक्यामध्ये बांधकाम मजुरांच्या सहित बांधकामाचे साहित्य घेऊन येणारा टेम्पो क्रमांक एम.एच.-04 जी.आर .1929 हा पाबे घाट उतरल्या नंतर तीव्र उतारावर पलटी होऊन यामधील आठ परप्रांतीयसह तेरा बांधकाम मजूर जखमी झाले असून गंभीर जखमी झालेल्या दोन रुग्णांना पुढील उपचारासाठी पुण्याकडे पाठवण्यात आले असून रमेंद्र विश्वकर्मा, नरेश पासवान, राजेंद्र विश्वकर्मा ,श्रवणराम, जय कालादेवी श्रवण राम ,नसवराज दुर्गप्पा, राणी राजेंद्र विश्वकर्मा, रितू विश्वकर्मा, मध्य प्रदेश सध्या राहणार कात्रज ,आंबेगाव, पुणे..Karad Kidnapping Case : गाडी अडवली, मारहाण केली अन् उचलून नेलं; कऱ्हाडजवळ व्यापाऱ्याचे सिनेमा स्टाईल अपहरण!.धर्माबाई जाधव, विठ्ठल जाधव, पवन काष्टेकर, तिघेही सध्या राहणार कात्रज ,आंबेगाव (पुणे) यांच्यावर वेल्हे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपचार चालू असल्याची माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉ.चंद्रकांत भोईटे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.