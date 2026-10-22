पुण्यासह मुंबईतील ५६७ कोटींची मालमत्ता जप्त ‘पीएसीएल’ गैरव्यवहारप्रकरणी कंपन्यांविरोधात ‘ईडी’ची कारवाई

पुणे, ता. २२ : ‘पीएसीएल’ कंपनीशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदा गुंतवणूक योजनेप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. ‘मनी लाँडरिंग’ प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीएमएलए) ‘ईडी’च्या दिल्ली विभागीय कार्यालयाने आरोपी प्रतीक कुमार, त्यांचा मुलगा आणि संबंधित कंपन्यांच्या पुणे, मुंबई व रायगड येथील ५६७ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) नवी दिल्ली येथे फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ‘ईडी’ने २०१६ मध्ये या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला होता. सीबीआयने या प्रकरणात ३३ आरोपींविरोधात आरोपपत्र आणि पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपींनी शेतजमिनीची विक्री व विकासाचे आमिष दाखवून देशभरातील लाखो सामान्य गुंतवणूकदारांकडून ‘कॅश डाउन पेमेंट’ आणि हप्त्यांच्या माध्यमातून ४८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची बेकायदा वसुली केली होती. गुंतवणूकदारांकडून दिशाभूल करणारी कागदपत्रे व कुलमुखत्यारपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या; मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश प्रकरणांत जमिनी न देता गुंतवणूकदारांचे सुमारे ४८ हजार कोटी रुपये हडप करण्यात आले. या आर्थिक गैरव्यवहारात आरोपी प्रतीक कुमार याच्याविरोधात २०२२ मध्ये पुरवणी फिर्याद दिली होती. विशेष न्यायालयाने याची दखल घेत प्रतीक कुमारविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते.
पीएसीएल कंपनीने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले पैसे इतरत्र वळवून या स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये प्रतीक कुमार, त्याचा मुलगा अंश प्रतीक कुमार आणि त्यांच्या बीमिंग इन्फ्राडेव्हलपर्स प्रा. लि., गणराज प्रॉपर्टीज प्रा.लि. आणि ग्रीनफिल्ड इस्टेट्स लि. या कंपन्यांच्या नावावर असलेल्या ४८ स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
या मालमत्तांचे सध्याचे बाजारमूल्य ५६७ कोटी ४५ लाख ५२ हजार रुपये इतके आहे. या कारवाईसह ‘ईडी’ने पीएसीएल प्रकरणात आतापर्यंत देश-विदेशातील सुमारे ३० हजार २३५ कोटी रुपयांच्या जंगम व स्थावर मालमत्तांवर टाच आणली आहे.
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