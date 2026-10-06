‘पेड डिग्री’वाल्यांनी शेतकऱ्यांच्या पोरांना डिवचू नये ः साजन पाचपुते
श्रीगोंदे, ता. ६ ः लंडनहून डिग्री घेऊन आल्याचा टेंभा मिरवायचा आणि शेतकऱ्यांच्या पोरांना अर्बन नक्षली म्हणायचे, हे खपवून घेतले जाणार नाही. विक्रम पाचपुते यांची डिग्री विकत घेतल्याचा माझा आरोप आहे. अशा ‘पेड डिग्री’वाल्यांनी शेतकऱ्यांच्या पोरांना डिवचू नये, असा घणाघात शिवसेना (ठाकरे गट) उपनेते तथा काष्टीचे सरपंच साजन पाचपुते यांनी आमदार विक्रम पाचपुते यांच्यावर केला.
साजन पाचपुते म्हणाले, की शेतकरी कुटुंबातील मुले दिवस-रात्र अभ्यास करून अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. त्यांच्या हातात पुस्तके आहेत, दगड नाहीत. त्यांच्या आंदोलनाला ‘अर्बन नक्षली’ ठरविण्यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. शेतकऱ्यांच्या पोरांनी शिक्षण घेऊन पुढे जाण्याची धडपड केली, म्हणून त्यांना देशद्रोही किंवा अर्बन नक्षली ठरविण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. आमदारकीची पहिली टर्म आहे. मतदारसंघातील प्रश्नांची यादी मोठी आहे. औद्योगिक वसाहत, पाणी आणि रस्त्यांचे प्रश्न आधी सोडवा.
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पवार नसते तर आपण कुठे असतो?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांचे आमच्या पाचपुते कुटुंबावर खूप उपकार आहेत. त्यांनी माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांना राजकीय पाठबळ देत राज्याच्या राजकारणात मोठ्या संधी दिल्या. त्यामुळेच आज विक्रम पाचपुते आमदार आहेत. पवार नसते तर आज आपण कुठे असतो, हा प्रश्न विक्रम यांनी आधी आपल्या वडिलांना विचारावा आणि त्यानंतर पवारांवर बोलण्याचे धारिष्ट्य दाखवावे, असेही साजन पाचपुते यांनी सुनावले.
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