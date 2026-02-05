Raigad News : पालीकर नागरिक यंदा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतदानाला मुकणार; नगरपंचायत स्थापनेनंतर राजकीय समीकरणे बदलली

पाली : रायगड जिल्ह्यातील अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहराच्या राजकीय इतिहासात यंदा एक मोठे परिवर्तन पाहायला मिळणार आहे. पाली नगरपंचायत स्थापन झाल्यानंतरची ही पहिलीच जिल्हा परिषद (जि.प.) आणि पंचायत समिती निवडणूक असून, या निवडणुकीत पालीतील नागरिक मतदान करू शकणार नाहीत. यामुळे अनेक वर्षांपासून ग्रामीण राजकारणात सक्रिय असलेल्या मतदारांमध्ये काहीसा हिरमोड झाला असून, शहरात या विषयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे..ग्रामीण राजकारणाचे केंद्र असलेल्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेवर आपला प्रतिनिधी पाठवण्याची संधी आता पालीकरांकडे उरलेली नाही. कारण महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदींनुसार, जेव्हा एखाद्या ग्रामीण क्षेत्राचे रूपांतर नगरपंचायतीत होते, तेव्हा ते क्षेत्र 'ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थे'च्या (Panchayati Raj Institutions) कार्यक्षेत्रातून बाहेर पडते. 2021-22 च्या सुमारास पाली नगरपंचायत अस्तित्वात आली. परिणामी, पूर्वीच्या पाली ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत झाले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका केवळ ग्रामीण भागासाठी असतात. पाली आता 'नागरी क्षेत्र' घोषित झाल्यामुळे येथील मतदारांची नावे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतदार संघातून वगळण्यात आली आहेत. परिणामी आता पालीकरांना केवळ नगरपंचायत निवडणुकीत आणि जिप व पंचायत समिती निवडणुका सोडून इतर निवडणुकीत मतदानाचा हक्क असेल..Premium|74th Constitutional Amendment : महापालिका निवडणुकीनंतरचा खरा प्रश्न: शहर कसे घडवायचे?.पाली शहराचा विस्तार आणि गरजा पाहता नगरपंचायत होणे गरजेचे होते. तांत्रिक नियमांनुसार आम्ही जि.प. निवडणुकीतून बाहेर पडलो असलो, तरी नागरी सुविधांच्या दृष्टीने हे एक पाऊल पुढे आहे. तरीही, पहिल्यांदाच या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही याचे थोडे वाईट वाटते.आरिफ मनियार, माजी प्रभारी नगराध्यक्ष, पालीग्रामीण राजकारणाचा बाज अतिशय वेगळा असतो. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा उत्साह पालीत नेहमीच असायचा. मात्र यंदा तो माहोल शहरात दिसणार नाही, हे मात्र नक्की. तरी देखील शहरातील अनेक राजकीय पदाधिकारी, नेते व कार्यकर्ते या निवडणुकीत विविध मार्गांनी सक्रिय दिसत आहेत. मतदारांचे देखील या निवडणुकीकडे लक्ष आहे.सुशील शिंदे, राजकीय विश्लेषक, पाली.नागरिकांच्या भावना: उत्साह की हिरमोड?पाली हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राजकारणात या शहराचा नेहमीच मोठा वाटा राहिला आहे. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच या प्रक्रियेतून बाहेर पडावे लागल्याने नागरिकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.राजकीय पोकळीची भावनाअनेक ज्येष्ठ मतदारांचे म्हणणे आहे की, "आम्ही अनेक वर्षे जिल्हा परिषदेच्या उमेदवारांचे भवितव्य ठरवले आहे. आता केवळ नगरपंचायतीपुरते मर्यादित राहिल्यासारखे वाटते. तर पाली शहरात राहणारे काही इच्छुक उमेदवारांनी अखेर बाहेरून अर्ज भरले आहेत. मात्र पालीतील हक्काचे मतदार आता नसल्याने त्यांना देखील धास्ती लागली आहे.शेतकरी आणि ग्रामीण भागाशी जोडलेल्या नागरिकांना वाटते की, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या योजना आणि त्या राजकारणाशी असलेली त्यांची नाळ आता अधिकृतपणे तुटली आहे..दुसरीकडे, तरुण मतदारांचे म्हणणे आहे की, "नगरपंचायत झाल्यामुळे शहराचा विकास अधिक वेगाने होईल. जिल्हा परिषदेत मतदान करता आले नाही तरी चालेल, पण शहराला स्वतंत्र ओळख मिळाली हे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.