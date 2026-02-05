पुणे

Raigad News : पालीकर नागरिक यंदा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतदानाला मुकणार; नगरपंचायत स्थापनेनंतर राजकीय समीकरणे बदलली

Pali Nagar Panchayat impact on Zilla Parishad Panchayat Samiti election : पाली नगरपंचायत स्थापन झाल्याने यंदा प्रथमच येथील नागरिकांना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. नागरी क्षेत्र घोषित झाल्यामुळे पाली ग्रामीण राजकारणातून बाहेर पडले असून, शहरात या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
अमित गवळी
पाली : रायगड जिल्ह्यातील अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहराच्या राजकीय इतिहासात यंदा एक मोठे परिवर्तन पाहायला मिळणार आहे. पाली नगरपंचायत स्थापन झाल्यानंतरची ही पहिलीच जिल्हा परिषद (जि.प.) आणि पंचायत समिती निवडणूक असून, या निवडणुकीत पालीतील नागरिक मतदान करू शकणार नाहीत. यामुळे अनेक वर्षांपासून ग्रामीण राजकारणात सक्रिय असलेल्या मतदारांमध्ये काहीसा हिरमोड झाला असून, शहरात या विषयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

