Pune Traffic : पालखी महामार्गावर खड्डे अन् कोंडी, फुरसुंगी ते दिवेघाटादरम्यान काम संथ; स्थानिकांच्या तक्रारींत वाढ

फुरसुंगी : पालखी महामार्ग अपूर्ण कामाबाबत नेहमीच चर्चेत असतो. सध्या मार्गावर फुरसुंगी ते दिवेघाट या सहाव्या टप्प्यातील अतिशय रहदारी असणाऱ्या भागात काम सुरू आहे. अशातच रस्त्याचे काम संथ गतीने होत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. प्रशासनाने या टप्प्यात मनुष्यबळ वाढवून जलद गतीने काम करावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.पालखी महामार्गाचे भेकराई नगर ते रेल्वे उड्डाण पूल या टप्प्यातील काम सुरू होऊन जवळपास आठ महिने उलटले आहेत. येथील काम संथ गतीने होत असल्याने उपलब्ध रस्ता कमी आणि वाहनांची संख्या जास्त अशी परिस्थिती झाली आहे. यामुळे वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे..या टप्प्यात दोन उड्डाण पूल आहेत यापैकी एका पुलाच्या केवळ दोन खांबाचे काम सुरू आहे. दोन्ही बाजूने रस्त्याचे मोजमाप करून रास्ता मोकळा करून घेण्यात आला आहे, मात्र काम सुरू असताना प्रवाशांच्या वापरासाठी सेवा रस्ता अद्याप तयार केलेला नाही. मोकळ्या जागेतील विजेचे खांब काढलेले नाहीत. तसेच जुन्या रस्त्याच्या बाजूला खड्डे पडल्याने जागा उपलब्ध असूनही वाहनचालकांना त्याचा वापर करता येत नाही.या मार्गावर वाहतुकीचा भार जास्त असल्याने छोट्या खड्ड्यांचे आकारमान वाढायला वेळ लागत नाही. या टप्यात सेवा रस्ता नसल्याने सध्या जुन्या मार्गाचाच वापर नागरिक करत आहेत. परतीच्या जोरदार पावसाने येथील रस्त्याची दुरवस्था झाली असून १० फूटही रास्ता सलग राहिलेला नाही. रस्त्यांवर दीड फूट खोल खड्डे आहेत. तर काही ठिकाणी रस्ता अक्षरशः अर्धाच राहिला आहे. अशा धोकादायक स्थितीत जीव मुठीत घेऊन नागरिकांकडून या रस्त्याचा वापर सुरू आहे. याचा परिणाम येथील वाहतुकीवर होत असून या टप्प्यात रोजच कोंडी होत आहे..याबाबत राष्ट्रीय महामार्गाचे व्यवस्थापक अभिजित आवटी यांच्याशी दोन वेळेस संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांची फोन उचलणे टाळल्याने संपर्क होऊ शकला नाही.फुरसुंगीत महामार्गाची होणारी कामेएस. पी. इन्फोसिटी ते पीएमपी डेपो उड्डाण पूलनाल्यावरील पूलरेल्वे उड्डाणपूल.प्रशासनाकडून केवळ मुरूम आणि खडी टाकून खड्डे बुजविण्याचे प्रयत्न केले जातात. हे काम पुरेसे नाही. खडीवरून दुचाकी घसरण्याचे प्रकार रोजच घडत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने रस्त्याचे डांबरीकरण करून हा टप्पा खड्डेमुक्त करणे आवश्यक आहे.- महेंद्र सरोदे, स्थानिक नागरिक, फुरसुंगीया मार्गाचे काम दोन वर्षे सुरू राहिले, तर तोपर्यंत प्रशासन खड्डे बुजवणारच नाही का? हजारो विद्यार्थी, कामगार वर्ग आणि प्रवासी या मार्गाचा रोज वापर करतात. या सर्वांच्या जिवाशी प्रशासन खेळत आहे. सणासुदीच्या काळात एखादी विपरीत घटना घडली, तर याला जबाबदार कोण राहील. अधिकचे मनुष्यबळ वापरून या टप्प्यातील महामार्गाचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे.- राधा निंबाळकर, नोकरदार महिला, फुरसुंगी.