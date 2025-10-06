पुणे

Pune Traffic : पालखी महामार्गावर खड्डे अन् कोंडी, फुरसुंगी ते दिवेघाटादरम्यान काम संथ; स्थानिकांच्या तक्रारींत वाढ

Palkhi Mahamarg : फुरसुंगी ते दिवेघाट या अतिशय रहदारीच्या मार्गावरील पालखी महामार्गाचे काम गेल्या ८ महिन्यांपासून संथ गतीने सुरू असल्याने आणि सेवा रस्ता व विजेचे खांब न हटविल्यामुळे वारंवार वाहतूक कोंडी होत असल्याबद्दल नागरिकांनी मनुष्यबळ वाढवून जलद काम करण्याची मागणी केली आहे.
Pune Traffic

Pune Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फुरसुंगी : पालखी महामार्ग अपूर्ण कामाबाबत नेहमीच चर्चेत असतो. सध्या मार्गावर फुरसुंगी ते दिवेघाट या सहाव्या टप्प्यातील अतिशय रहदारी असणाऱ्या भागात काम सुरू आहे. अशातच रस्त्याचे काम संथ गतीने होत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. प्रशासनाने या टप्प्यात मनुष्यबळ वाढवून जलद गतीने काम करावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

पालखी महामार्गाचे भेकराई नगर ते रेल्वे उड्डाण पूल या टप्प्यातील काम सुरू होऊन जवळपास आठ महिने उलटले आहेत. येथील काम संथ गतीने होत असल्याने उपलब्ध रस्ता कमी आणि वाहनांची संख्या जास्त अशी परिस्थिती झाली आहे. यामुळे वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
pune
Traffic
traffice
traffice police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com